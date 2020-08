Simone Inzaghi papà per la terza volta, gioia immensa (Foto)

Dopo Tommaso e Lorenzo, Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta. Nelle ultime ore, infatti, la moglie Gaia Lucariello ha dato alla luce il piccolo Andrea. La lieta notizia è stata diffusa nelle ultime ore tramite i social ed ha scatenato, come ovvio che sia, un numero molto elevato di commenti e complimenti.

Dopo aver avuto Tommaso, il primogenito, dalla lunga relazione con Alessia Marcuzzi, e Lorenzo, nato alcuni anni fa dall’attuale moglie, è arrivata la terza gioia per Simone Inzaghi. Questo miracolo ha il volto di un bel bambino, sano e forte, che i genitori hanno deciso di chiamare Andrea. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Simone Inzaghi ha fatto tris

Ad annunciare la nascita del piccolo di casa Inzaghi è stata la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello. La donna ha utilizzato il proprio profilo Instagram per annunciare a tutti i fans l’arrivo di Andrea. Il post in questione si compone di una tenerissima foto e di una breve didascalia. Nello scatto viene ritratta tutta la famiglia, mamma, papà, il piccolo Lorenzo e il fratellino appena nato.

Ad accompagnare il post della moglie di Simone Inzaghi alcune semplici parole “L’emozione non ha voce” scrive la donna richiamando la celebre canzone di Adriano Celentano. Poi prosegue “Benvenuto Andrea” svelando, così, anche il nome dato al nuovo nato. In pochi minuti il post ha ricevuto migliaia di like e di commenti dei followers che non hanno potuto fare altro che unirsi alla gioia dei neo genitori.

Le reazioni VIP

Oltre ai moltissimi commenti dei followers comuni, anche diversi personaggi noti hanno commentato la terza paternità di Simone Inzaghi. Puntuali come un orologio svizzero sono giunti gli auguri di Elena Santarelli, l’ex velina Costanza Caracciolo, Vittoria Belvedere, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Questi ultimi, in particolare, hanno fatto gli auguri separatamente dato che non stanno più insieme da diverso tempo ormai.

Due auguri speciali arrivano a Simone Inzaghi e alla moglie da Pippo (fratello di Simone) e da Alessia Marcuzzi, sua ex compagna e madre di Tommaso. In particolare, Alessia Marcuzzi ha scritto “Che immagine stupenda! Auguri! Benvenuto Andrea, un abbraccio forte” ribadendo ancora una volta gli ottimi rapporti in cui è rimasta con l’ex compagno. Pippo Inzaghi, poi, ha scritto “Lo adoro già” riferendosi a questo terzo nipotino che, di certo, rallegrerà la vita dell’intera famiglia. D’altra parte, cosa c’è di più bello di una nuova vita che nasce?