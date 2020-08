Giorgio Manetti l’ex cavaliere di UeD “Non ho più parole…”

L’ex cavaliere di di UeD Giorgio Manetti non condivide la scelta di Gemma di rimanere ancora in trasmissione dopo oltre dieci anni

Arrivano ancora nuove confessioni da parte dell’ex cavaliere di di UeD Giorgio Manetti. E chi poteva prendere di mira se non la Galgani? La dama è spesso oggetto di critiche e non gliene risparmia neanche Manetti. In passato ha parlato molto di lei, adesso però ha deciso di stuzzicarla ancora una volta.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’ Manetti per prima cosa ha risposto alle voci che parlano di un suo ritorno alla trasmissione. L’ex cavaliere ha voluto quindi fermare il gossip e ha affermato che non c’è alcun ritorno da parte sua. L’ex cavaliere ha infatti confermato che dopo due anni di assenza non ha la minima intenzione di tornare al dating show. Ricordiamo che Giorgio è fidanzato felicemente con Caterina.

Giorgio Manetti non torna in trasmissione

Riguardo al programma, oltre che confermare che non tornerà, ha anche aggiunto che è stata una esperienza bellissima. Tuttavia, ha avuto qualche delusione che gli ha fatto fare marcia indietro. Alcune dinamiche non gli sono piaciute, ragion per cui non tornerebbe più. E poi, come detto prima, c’è Caterina, e questo gli basta.

Invece, Manetti ha voluto dire qualcosa sulla dama storica di ‘UeD’, ovvero Gemma Galgani. L’imprenditore toscano ha dato molti consigli, ma sembra che lei non ne abbia seguito nessuno. Giorgio ha detto che Gemma ha voluto fare sempre di testa sua e ha preferito continuare l’esperienza televisiva. Riguardo alla frequentazione fra Gemma e Nicola Vivarelli Manetti ha detto che nessuno dei due ha fatto cose da meritare applausi.

Manetti dà alcuni consigli alla Galgani

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha mostrato sin dall’inizio le sue perplessità su questa conoscenza. Nell’intervista al settimanale ‘Mio’ Giorgio ha detto che non sa più cosa consigliare a Gemma. La dama è nella trasmissione da 11 anni, e non accenna a volere andare via. Dopo la relazione avuta proprio con Manetti la Galgani ha avuto altre storie, ma sono finite tutte.

Anche la conoscenza con Sirius pare sia andata male, i due sembra non si frequentino più. Giorgio Manetti in un’altra intervista di Gemma aveva detto che i due potevano smentire anche coloro che non credevano nella loro storia. Ma non lo hanno fatto, segno che non c’era nulla di concreto. E così ha invitato Gemma a farsi una domanda!