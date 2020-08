Clio MakeUp decisione ormai presa “Ti saluto per sempre”

Tornerà in Italia Clio MakeUp, da tempo ci pensava, adesso è giunto il momento, confermato il rientro per settembre

Ha deciso finalmente cosa fare Clio MakeUp. La blogger e influencer famosa nel mondo ha annunciato il suo ritorno in Italia. Ha scelto cosa fare e ha comunicato ai suoi fan che lascerà a breve l’America. E’ un annuncio ufficiale il suo, e non torna indietro. Clio Zammatteo ha riflettuto molto sul da farsi, e ha dedotto che è il momento di riprendere il controllo della sua vita insieme al marito Claudio.

Ha le idee chiare la beauty blogger più famosa degli ultimi tempi, e a confermare ulteriori dubbi ci ha pensato la pandemia. Se fino a qualche tempo fa pensava che sarebbe stata più felice in America ha dovuto ricredersi. Per la Sammatteo è tempo di dire addio alla Grande Mela e di trasferirsi in Italia.

Clio MakeUp torna in Italia

Già qualche mese fa Clio aveva accennato a qualcosa del genere, ma non si era capito che facesse sul serio. Invece non ha ripensamenti Clio Zammatteo e come prova della sua decisione finale c’è l’intervista rilasciata a Vanity Fair. Nell’intervista ha rivelato ogni dettaglio e non ha neanche nascosto il motivo della sua decisione.

La blogger ha detto semplicemente che nella Grande Mela non si sente più sicura e che ha voglia di andare via. Quando pensa a quanta povertà c’è nella città, e quando ha capito che il popolo americano somiglia per nulla a quello italiano, ha fatto la sua scelta. In America la gente fa la fila nei negozi di armi piuttosto che farla ai supermercati per acquistare cibo e generi vari.

La beauty blogger non torna indietro

E dire che la Grande Mela ha dato davvero tanto a Clio. Lei stessa ha detto che vivere a New York le ha dato la forza di percorrere la sua strada e il coraggio di inseguire i suoi sogni. Grazie a questa città ha portato avanti quello che è oggi la realtà di ClioMakeUp. La blogger ha detto che erano arrivati senza nulla a New York e adesso tornano con due figlie, quattro gatti e un’azienda.

Adesso ha solo voglia di tornare nel Bel Paese e di continuare la sua strada insieme al marito Claudio Midolo. Da due anni parlano del rientro e non si erano mai decisi e adesso invece sì, torneranno sei mesi prima del previsto.