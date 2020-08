Chelsea la figlia di Bill Clinton, la ricordate? Oggi è davvero uno schianto (FOTO)

Da ragazzina impacciata a donna stupenda, Chelsea Clinton è una vera bellezza, oggi la figlia dell’ex presidente è anche mamma

Si è trasformata nel tempo ed è diventata una vera bellezza, la figlia di Bill Clinton oggi è davvero una donna stupenda. Chelsea Clinton, figlia del 42° presidente degli USA, a 40 anni è una imprenditrice e non ha nulla della ragazzina impacciata di tanti anni fa. Figlia unica di Bill e Hillary, Chelsea Victoria ha fatto un cambiamento straordinario.

Quando era una ragazzina non aveva riscosso grande simpatia nel cuore degli americani, probabilmente perché allora avvenente non lo era proprio. Timida, capelli ribelli, impacciata, Chelsea aveva poco di quello che poteva fare breccia nel cuore degli americani. Ma il tempo le ha permesso di recuperare ed oggi a 40 anni è irriconoscibile! Quella che sembrava una ragazzina goffa è diventato un fiore e che fiore!

Chelsea oggi è uno schianto

La figlia di Bill Clinton è diventata una bellissima donna e anche una imprenditrice di successo. Inoltre, è anche una mamma e moglie felice e in pubblico si mostra affascinante e sicura di sé. Elegante e raffinata, porta i capelli lunghi impeccabili e un make-up splendido. Indossa tubini chic e completi pantalone sobri ma molto belli, di ottimo gusto.

Elegante come la madre, sa vestire proprio come lei e ha anche buon gusto. Dal padre ha sicuramente ereditato la tenacia e la volontà di lavorare duramente e con professionalità. Legatissima ai genitori, per loro sempre è stata una figlia modello. Negli scatti che la ritraggono quando il padre nel 1993 è stato eletto presidente Chelsea fa tenerezza.

Da adolescente goffa è diventata un cigno

Allora nelle foto è stata ripresa con i suoi lunghi ricci e l’apparecchio ai denti, nella sua totale semplicità. E’ sempre stata accanto ai suoi, anche quando il padre è stato coinvolto nello scandalo Sex Gate. Allora Bill Clinton subì l’impeachment e Hilary dovette scegliere se restare accanto a lui oppure no.

Anche Chelsea è rimasta e affiancò anche la madre quando nel 2016 si candidò per le presidenziali. Ad oggi la figlia dei Clinton ha un suo ruolo nel mondo lavorativo, ma ha anche una famiglia numerosa, ben tre figli. Charlotte ha 5 anni, Aidan ne 4 e Jasper ha appena 1 anno. Bill e Hillary sono felicissimi della famiglia che hanno e della loro splendida figlia!