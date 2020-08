Lutto per Carlo Conti, l’addio del conduttore: “Oggi se ne è andato un grande uomo” [FOTO]

E’ venuto a mancare Dj Vincent

Nelle ultime ore Carlo Conti ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che lo seguono sui social annunciando la morte di uno dei protagonisti della radio del nostro Paese e in particolar modo quella fiorentina. Purtroppo è venuto a mancare Dj Vincent. Quest’ultimo dopo aver studiato al conservatorio, Vincent Pota, è questo il suo nome di battesimo, ha scelto di diventare deejay.

Fiorentino doc, il conduttore che a settembre tornerà con Tale e Quale Show ha voluto ricordare l’uomo dando il suo ultimo addio all’amico morto prematuramente. Lo ha fatto condividendo sul suo account Instagram uno scatto che mostra Dj Vincent e un messaggio speciale che ha molto commosso tutti follower.

Chi era Vincenzo Pota?

Di recente è venuto a mancare Vincenzo Pota. A rendere pubblica la triste notizia ci ha pensato il suo caro amico Carlo Conti. Quest’ultimo, infatti, ha voluto utilizzare il suo profilo IG per dare l’ultimo addio all’uomo che con molta probabilità è stato uno dei mentori della sua carriera. Dj Vincent è sempre stato appassionato di musica, sin da piccolo.

Per tale ragione crescendo si è diplomato al conservatorio Boccherini di Lucca, per poi studiare contrabasso, canto e pianoforte al conservatorio Cherubini del capoluogo toscano. Alla fine degli Anni Sessanta ha debuttato come disc-jockey all’Otto Club, e poi nella metà degli Anni Settanta quando è entrato a far parte della storica emittente fiorentina Radio One.

Il messaggio d’addio di Carlo Conti a Vincenzo Pota

“Non troviamo le parole, a differenza tua che ne avevi sempre una per ognuno di noi e per i tuoi fedelissimi ascoltatori. Come faremo senza di te che sei stato legato anima e cuore di Lady Radio? Ci mancherai tanto Vincenth”, hanno scritto da Lady Radio per ricordare Vincenzo Pota.

Mentre Carlo Conti ha parlato della morte del suo caro amico su IG in questo modo: “Oggi se n’è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande Dj, un grande esperto musicale. Ka sua discomania sarà sempre con noi”. In più nel post sul social ha postato una foto del Dj Vincent. Ecco l’immagine in questione che ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e messaggi di cordoglio da parte dei seguaci: