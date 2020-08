Mara Venier, il marito Nicola svela la sua ossessione: “mi sveglia alle 6 per farlo…”

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Regina indiscussa di Domenica In, la donna ha conquistato il cuore dei suoi spettatori, che da anni ormai la seguono con amore.

Sposata con Nicola Carraro, e vicina alle seconde nozze, la presentatrice ha un legame fortissimo con il suo compagno. Entrambi, infatti, condividono molte passioni ma pochi sanno che ha una forte ossessione.

Mara Venier ossessionata dalle pulizie

A parlare di questo suo ‘disturbo’ è stato proprio Nicola Carraro in una recente intervista. Un aspetto di Mara Venier che certamente quasi nessuno conosce ma che grazie alle sue parole è venuto fuori. La bionda veneziana a quanto pare è una malata di pulizia.

Proprio come confermato da suo marito, pare che la conduttrice abbia una vera e propria ossessione: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa, è vero. Alle sei, è già sull’attenti e pronta a pulire. Non gliene importa nulla se io ancora sto ancora dormendo”. (Continua dopo il post)

La conduttrice stupenda in versione casalinga

Mara Venier quando non è a lavoro si da particolarmente da fare. Spesso, su instagram, grazie ai video a tradimento del marito, la vediamo pulire e spolverare casa, quasi come se fosse la sua unica priorità. La conduttrice, ama la perfezione e ama curare i dettagli. Sopratutto durante la quarantena ha postato foto e filmati che la ritraevano nella sua normale quotidianità. Come tutte le donne si è lasciata immortalare mentre svolgeva le faccende domestiche o mentre cucinava piatti deliziosi al suo Nicola.

Prima di terminare Domenica In, come tutti sanno, Mara ha avuto un piccolo incidente che l’ha costretta ad una gessatura alla gamba. Solo da poche settimane era tornata alla ‘normalità’ ma purtroppo una distrazione l’ha costretta a fermarsi di nuovo. Tornando da una cena con amici è scivolata fuori casa, provocandosi un gonfiore al ginocchio.

Possibile ritorno a Domenica In

Per Mara Venier però non ci sono solo brutte notizie. Secondo fonti ufficiali, alla guida della prossima stagione di Domenica In ci sarebbe ancora lei. In effetti, non poteva essere altrimenti, considerati gli ottimi ascolti registrati in questa edizione. Secondo indiscrezioni la regina della Rai, però, vorrebbe rivoluzionare lo show, ritornando un pò al passato: musica, giochi, divertimento e non solo interviste, le quali oggi sono la colonna portante della trasmissione.