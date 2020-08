Jasmine Carrisi chiede aiuto ai fan: il traguardo è quasi raggiunto

Jasmine Carrisi e il successo col suo primo brano rap ‘Ego’

Da qualche settimana Jasmine Carrisi è entrata nel mondo della musica. Infatti, verso la fine di giugno in tutte le piattaforme digitali e su YouTube è uscito il suo primo singolo. Si tratta di un brano rap che è stato scritto direttamente dalla 19enne e che sta riscuotendo un grande successo, soprattutto tra i teenager.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di rincorrere il suo grande sogno, ovvero quello di diventare una cantate come il padre. Tuttavia la giovane continuerà a studiare. Infatti dopo le vacanze estive lascerà la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano e intraprendere gli studi universitari. Una scelta che le costerà qualche sacrificio, infatti dovrà mantenere il suo fidanzamento a distanza.

L’appello della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso su Instagram

Nelle ultime ore Jasmine Carrisi ha fatto un appello a tutti coloro che la seguono su Instagram. In poche parole, ‘Ego’, il suo primo singolo sta raggiungendo dei grandissimi traguardi e le manca poco per arrivare a 200 mila visualizzazioni sul suo canale YouTube. Per tale ragione la 19enne ha chiesto un supporto a tutti coloro che la seguono sul noto social media.

Comunque su Youtube siamo quasi a 200 mila visualizzazioni, quindi fate swipe up e andate a vedere il mio video”, ha detto la figlia del cantautore di Cellino San Marco. Anche la madre Loredana Lecciso sta sostenendo moltissimo la sua primogenita facendole pubblicità in tutti i suoi profili social. Sicuramente il popolo del web accoglierà la richiesta della ragazza.

Jasmine Carrisi si trasferirà a Milano a studiare

Come accennato prima Jasmine Carrisi a settembre si trasferirà nel capoluogo lombardo e inizierà a studiare all’università. Una scelta sofferta soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti in Puglia, in particolare a Cellino San Marco lascerà il suo fidanzato Alessandro Greco.

Quest’ultimo è un coetaneo della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e non ha nessuna ambizione nel mondo dello spettacolo. Spesso lo si vede nelle Stories e post che la 19enne pubblica sul suo seguitissimo account Instagram. Il loro amore sarà più forte della distanza? Non rimane che attendere e capire se il ragazzo la raggiungerà a Milano.