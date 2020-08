Valentina Autiero di Uomini e Donne soffocata dal suo passato? (Foto)

Valentina Autiero è tra le principali protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Nonostante il format della trasmissione pare sia destinato ad un cambio radicale, la presenza della dama nel parterre femminile pare ormai scontata ai più. Ma cosa sta facendo la Autiero al di fuori del programma durante questa pausa estiva?

Quel che sappiamo sulle vacanze estive di Valentina Autiero è esattamente quel che la donna comunica mediante i social network. La Autiero, infatti, è sempre molto attiva sui social dove ama condividere spezzoni della propria quotidianità con i followers. Tra i suoi ultimi post, però, uno fa preoccupare i fans. Problemi del passato soffocano la bella mora dagli occhi azzurri? Vediamolo.

Valentina Autiero e il vero amore

Tra liti, emozioni e colpi di scena vissuti a Uomini e Donne, una cosa è certa: Valentina Autiero è alla ricerca di una storia seria. Un’intenzione che la dama ha sempre ribadito nonostante, alla fine, il suo percorso dell’ultimo anno al dating show di Maria De Filippi non le abbia portato nulla di importante. Ed è così che la donna trascorre un’altra estate da single quando, invece, avrebbe desiderato vivere mesi incandescenti con un nuovo amore.

Valentina Autiero ha esternato più volte il suo disagio nell’incapacità di trovare un uomo che la sappia conquistare davvero e con cui instaurare un rapporto serio. Le lamentele sono arrivate fino a Maria De Filippi che ha cercato di consigliare al meglio la dama del parterre femminile su come affrontare al meglio l’esperienza in trasmissione. L’estate di Valentina, dunque, pare alternare momenti di felicità con momenti di profondo sconforto.

Il destino scritto nelle stelle

Nelle ultime ore, come anticipato, la stessa Valentina Autiero ha condiviso un post sui social che ha un po’ allarmato i fans. Si tratta di uno spezzone dell’oroscopo per il suo segno zodiacale, il Sagittario, che recita “Ti auguro di guarire dai traumi che non racconti a nessuno“. Nonostante ci possa essere chi crede e chi, invece, non crede alle stelle, la Autiero pare aver dato un certo peso a queste parole.

Il commento di Valentina Autiero al post, infatti, recita “Alcune cose è difficile raccontarle.. ma fanno parte di noi e di quello che siamo diventati”. Parole che parlano chiaro e che celano un passato che, conosciuto in alcuni drammi (come la morte della sorella gemella) pare ancora fare molto male ed essere incapace di uscire del tutto fuori.