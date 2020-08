Loredana Lecciso lascia Cellino: la show girl pronta per un talent

Al Bano e Loredana si separano, lei vola in Spagna

Loredana Lecciso è pronta a debuttare anche lei nel mondo della televisione. È questa la notizia bomba lanciata nelle ultime ore da Liberoquotidiano.it. Secondo alcune indiscrezioni la compagna di Al Bano condurrà un programma accanto a Cristiano Malgioglio. Dopo averli visti insieme nel salotto di Barbara D’Urso, la coppia televisiva avrebbe fatto colpo addirittura in Spagna.

Una tv spagnola, infatti, vorrebbe Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso come giurati di un nuovo talent. E allora Cristiano, per convincere Loredana, è volato a Cellino, motivo per cui pochi giorni fa sono stati beccati insieme. Ma c’è di più, perché la fonte svela anche com’è andato l’incontro.

Loredana Lecciso pronta per una nuova avventura televisiva

Secondo alcune fonti molto vicine alla show girl salentina, una volta arrivato a Cellino San marco, Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso hanno chiacchierato a lungo sulla proposta arrivata dalla Spagna. Il tutto ovviamente assieme ad Al Bano Carrisi che sembra appoggiare la sua amata. Dopo una lunga chiacchierata, pare che Loredana abbia accettato la nuova sfida professionale.

Si tratta di dodici puntate, che dovrebbero essere registrare in Spagna a ottobre. In questo nuovo talent ci saranno quattro giudici: due spagnoli e due italiani, appunto Loredana e Cristiano. Inoltre, il produttore dello show sembra si sia detto pronto a tutto pur di avere la coppia in trasmissione. Intanto, la Lecciso sta già studiando lo spagnolo ed è pronta per questa nuova avventura. ù

La rivincita della show girl

Cristiano Malgioglio dunque è riuscito a convincere la sua amica. Loredana Lecciso ha accettato di collaborare e di intraprendere questa nuova sfida che li vedrà, insieme, protagonisti del piccolo schermo spagnolo. Il produttore del talent show in questione si è detto pronto a tutto pur di averli nel proprio programma e Al Bano pare sia molto felice per questa opportunità.

Chi segue la discutissima coppia, sa che da anni Loredana è sotto attacco dei fan di Romina Power che non la vedono all’altezza del maestro Carrisi. Questa potrebbe essere una grande opportunità che metterebbe fine alle tante chiacchiere. Oltre ad una soddisfazione personale in ambito lavorativo, per la Lecciso sarebbe davvero la sua rivincita. La show girl salentina è una grande imprenditrice, ma questa nuova avventura le cambierebbe la vita.