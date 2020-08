Sossio Aruta ad Antonella Elia, “Pietro si prende gioco di te….”

Sossio Aruta è stato, oltre che uno dei volti più noti di Uomini e Donne, anche uno dei principali protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Proprio durante la convivenza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex calciatore ha conosciuto meglio Antonella Elia con cui, tra alti e bassi, alla fine ha anche scambiato quattro chiacchiere.

Come tutti, anche Sossio Aruta era rimasto a bocca aperta nel conoscere il passato della Elia che, da un anno a questa parte, pareva aver trovato l’amore con Pietro Delle Piane. Il verbo al passato è d’obbligo dato che la coppia è scoppiata a Temptation Island. E proprio sui comportamento dell’ex fidanzato della Elia, Aruta ha avuto qualcosa da dire mettendo in guardia l’ex coinquilina. Cos’ha detto? Vediamolo.

Elia – Delle Piane, cos’ha fatto scoppiare la coppia

Quando Antonella Elia e Delle Piane sono sbarcati a Temptation Island, il loro amore sembrava essere davvero a prova di bomba. Ed in effetti i primi giorni sono passati quasi senza colpi di scena. Né Sossio Aruta, né nessun altro, in quel momento, poteva dire male su questa coppia. Peccato che poi le cose sono cambiate da quando Antonella Elia ha parlato del suo ex Fabiano, facendo andare letteralmente su tutte le furie il compagno.

Da quel momento, Pietro Delle Piane si è incattivito a tal punto che ha iniziato ad utilizzare parole pesantissime contro la compagna. L’ha definita una persona sola, senza scopo, inutile, vecchia e l’ha accostata persino alla casa di riposo avvicinandosi sempre più alla single Beatrice. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il bacio (o presunto tale) tra la single e Pietro mentre i due eludevano le telecamere.

La verità di Sossio Aruta

Sossio Aruta ha detto la sua su quanto visto a Temptation Island schierandosi nettamente con Antonella Elia e con la sua scelta di uscire dal reality senza il compagno. “È solo una strategia per fare ingelosire Antonella” sostiene l’uomo riferendosi al bacio nascosto che non ci sarebbe mai stato e sarebbe solo un’invenzione.

Sossio Aruta esorta, quindi, Antonella Elia a proseguire lungo questa linea senza ricascare nella rete di Delle Piane. “Non ci cascare” le dice dal momento che “Pietro si prende gioco di te”. Le parole del compagno di Ursula Bennardo non sono passate inosservate e oggi sono in molti a chiedersi se l’uomo ne sappia più di quel che vuol fare credere. Come andrà a finire?