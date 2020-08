Antonella Elia, è lei l’opinionista che affiancherà Pupo al GF VIP 5?

I preparativi per la messa in onda del Grande Fratello VIP fervono. La nuova edizione, sempre sotto la guida di Alfonso Signorini, partirà il prossimo 14 settembre 2020. Se il cast, pian pianino, tra conferme e smentite si sta formando, per gli opinionisti si sono fatte diverse ipotesi nelle ultime settimane. In queste ore è sbucato fuori il nome di Antonella Elia.

In base a quanto trapelato in rete, infatti, sarebbe proprio Antonella Elia, reduce da un’esperienza molto intensa a Temptation Island, ad affiancare Pupo come opinionista. La Elia, dunque, si sostituirebbe ufficialmente a Wanda Nara che, fino allo scorso anno, ha ricoperto il ruolo all’interno degli studi del GF VIP. Come stanno le cose? Vediamolo.

Antonella Elia opinionista al GF VIP 5

Se il toto nomi per il cast ufficiale dei concorrenti della prossima, e ormai imminente, edizione del Grande Fratello VIP è ancora in corso, pare destinato a chiudersi quello sui due opinionisti della trasmissione. Se da un lato, infatti, è stata confermata già da tempo la presenza di Pupo, per l’opinionisra femminile c’è stata un po’ di suspance in più. Dopo tanti papabili nomi, tra cui quello di Adriana Volpe ed Elettra Lamborghini, pare averla spuntata Antonella Elia.

Proprio l’ex gieffina dovrebbe andare ad affiancare Pupo in questo delicatissimo compito di opinionista. E c’è chi è pronto a scommettere che ne vedremo e sentiremo delle belle dal momento che Antonella Elia è nota per la sua schiettezza e per la sua spontaneità. La showgirl torinese, quindi, pare aver sbagliato la concorrenza. Si attende, però, una conferma ufficiale che, fino a questo momento, non è ancora arrivata.

L’esperienze con i reality

Antonella Elia, non vi sono dubbi, ha una grandissima esperienza in termini di reality. Dopo aver partecipato a L’isola dei Famosi tantissimi anni fa, infatti, è stata tra le principali protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Edizione, questa, conclusasi un po’ in anticipo rispetto al previsto a causa dell’allargarsi dell’emergenza Coronavirus ma che, comunque, l’ha vista tra le principali protagoniste, sebbene non sia riuscita a vincere.

Nelle ultime settimane, poi, insieme al compagno Pietro Delle Piane, Antonella Elia è stata protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island. La showgirl è uscita separata dal fidanzato anche se pare che i due siano stati, successivamente, avvistati insieme al mare. Chi, dunque, meglio della Elia potrebbe ricoprire il ruolo da opinionista per un reality a cui ha già partecipato? Si attendono riscontri.