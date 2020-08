Nadia Toffa delusa dall’amicizia: qualcuno ha voltato le spalle alla conduttrice de Le Iene

Primo anniversario della morte di Nadia Toffa

E’ trascorso quasi un anno dalla morte di Nadia Toffa. Infatti era il 13 agosto 2019 quando è venuta a mancare la giornalista bresciana. Quest’ultima per un paio d’anni ha lottato con tutte le sue forze la sua personale battaglia contro un tumore cerebrale che se l’è portata via a soli 40 anni. La conduttrice de Le Iene Show si è sentita male il 2 dicembre 2017, mentre si trovava a Trieste per realizzare un servizio per il programma di Italia 1.

In quella occasione alla donna venne diagnosticato un cancro che, grazie ad intervento chirurgico e dei cicli di chemio era riuscita a sconfiggere una prima volta. Purtroppo qualche mese dopo si è ripresentato e per lei non c’è stato scampo. La Toffa nonostante la malattia si è sempre mostrata sorridente e forte agli occhi dei fan. Inoltre ha raccontato il suo calvario in un libro e parlando della sua situazione sui suoi canali social.

La iena delusa da qualcuno?

Nell’ottobre di due anni fa, sul suo account Instagram Nadia Toffa ha scritto dei pensieri sull’amicizia. A distanza di tempo, rileggendo quelle frasi si può capire come la giornalista bresciana è delusa dall’amicizia, nonostante lei la considerasse una componente molto importante della sua vita. Per caso delle persone che lei considerava care le hanno voltato le spalle anche durante il calvario dovuto al cancro? “Gli amici nella mia vita contano tantissimo,” scriveva la iena sul suo account.

Ma non è finita qui, ecco come continuava il suo pensiero: “Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto. Persone rare da trovare insomma, per quello si soffre a perderli e quando deludono è peggio del tradimento di un fidanzato. Per me, almeno, è così, l’ho appena sperimentato, purtroppo. Ieri, due che credevo i miei migliori amici… mica conoscenti mi hanno tradita, cavoli. Che peccato! Che delusione enorme!”.

Lo speciale de Le Iene Show su Nadia Toffa

A distanza di un anno dalla sua prematura scomparsa, fan e personaggi del mondo dello spettacolo continuano a ricordarla sui vari social network. In occasione del primo anniversario della sua morte, Neri Parenti padrone de Le Iene ha deciso di realizzare uno speciale per ricordare Nadia Toffa.

“Non vi spiego il perché del tradimento tanto c’entra poco con quello che vi chiedo. Cioè semplicemente una mano… Anche io sono fatta di carne…”, sono queste le parole della 40enne riferendosi ad un possibile tradimento da parti di coloro che riteneva amici.