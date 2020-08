L’amaro sfogo di Federica Panicucci, la scelta prima di Mattino 5: “Ho fatto una scelta…” [FOTO]

Federica Panicucci pronta a tornare alla guida di Mattino 5

Una stagione anomala per Federica Panicucci che da oltre 10 anni è alla guida di Mattino 5, storico rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la professionista toscana ha presentato il format a singhiozzo. Infatti a Marzo 2020 ha ceduto il posto al collega Francesco Vecchi er uno speciale di due mesi dedicato esclusivamente al Coronavirus.

A maggio è tornata a Cologno Monzese per condurre altre quattro settimane e poi è andata in ferie. Al momento la donna si trova in vacanza insieme al compagno Marco Bacini e ai due figli in attesa di tornare a settembre sul piccolo schermo.

La conduttrice Mediaset trascorre le vacanze in Italia con la sua famiglia

Restando in tema vacanze, anche Federica Panicucci, in tempo di Covid-19, ha scelto il nostro Paese come meta delle sue ferie estive. La padrona di casa di Mattino 5, che tornerà sul piccolo schermo su Canale 5 insieme al collega Francesco Vecchi il 7 settembre 2020, al momento si sta godendo il meritato riposo.

“Quest’anno, nella mia estate italiana, ho scelto di venire anche in una splendida masseria della meravigliosa Puglia,” ha scritto l’ex moglie di Dj Fargetta come didascalia ad uno scatto che la mostra a bordo piscina. Poi è arrivata una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della Puglia. (Continua dopo il post)

Federica Panicucci incanta il popolo del web: la foto in costume diventa virale

Come era prevedibile, il contenuto che Federica Panicucci ha condiviso su Instagram ha ha ottenuto un grandissimo successo. Un boom di likes e commenti non per la didascalia scelta, ma per la foto che la mostra con un fisico mozzafiato. Infatti il fascino della padrona di casa di Mattino 5 ha attirato l’attenzione di tutti coloro che la seguono sul noto social network.

Addirittura sono arrivati i commenti da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, ad esempio l’influencer Taylor Mega che le ha scritto: “Sei bellissima”. Ma anche il compagno Marco Bacini sembra aver apprezzato lo scatto in questione scrivendole: “Sei bellissima amore mio”.