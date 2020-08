Giulia De Lellis, la sorella le manca di rispetto e scrive a Iannone: “Tutto questo disagio” (FOTO)

La domenica appena trascorsa è stata davvero infuocata per la famiglia De Lellis, la sorella di Giulia, infatti, si è resa protagonista di un gesto inaspettato. Il 9 agosto è stato il compleanno di Andrea Iannone, ma anche quello della nipotina della bella influencer romana.

Veronica, dunque, ha deciso di compiere un gesto che nessuno si aspettava. La ragazza ha deciso di contattare il motociclista per fargli una dedica che ha tutta l’aria di essere una frecciatina a Damante. Per tale ragione, sul web è scoppiato il caos.

Il gesto della sorella di Giulia De Lellis

Tutto è cominciato nel momento in cui Veronica, sorella di Giulia De Lellis, ha pubblicato una Instagram Stories sul suo profilo pubblico, nella quale ha fatto gli auguri ad Andrea e lo ha chiamato anche "Zio", scritto peraltro tutto in maiuscolo. Questo voler enfatizzare il concetto è sembrato a molti un gesto fatto solo per stuzzicare Damante.

Dopo questo gesto, poi, la donna ha mandato un ulteriore messaggio al pilota di Moto GP in cui lo ha riempito di complimenti. Nel dettaglio lo ha dipinto come un uomo dall'animo buono come se ne trovano pochi in giro. Inoltre ci ha tenuto a nominarlo con un dolce vezzeggiativo, ovvero, Ianna Bianca. Nonostante la relazione con sua sorella sia volta al termine, dunque, Veronica continua ad essere profondamente legata a lui.

Il caos sul web

Iannone, dal canto suo, ha condiviso questi messaggi tra le sue Instagram Stories ringraziando la sorella di Giulia De Lellis per lo splendido gesto. Ad ogni modo, tutto questo ha sollevato una grossa polemica sul web. L’influencer Deianira Marzano ha riportato la vicenda ed ha detto che fosse alquanto strano tutto questo legame tra i due. Considerando che Andrea e Giulia sembrano essere un po’ in contrasto tra loro, il comportamento di Veronica risulta ancora più strano.

La protagonista, però, ha deciso di replicare e di chiarire che con Iannone ci sia solo una bella amicizia e niente di più. A suo avviso, è davvero assurdo sollevare un polverone così esagerato per un semplice messaggio di auguri. Veronica è sembrata anche alquanto infastidita ed ha esortato quelli che hanno parlato della vicenda a pensare ad altro e ad andare in vacanza.