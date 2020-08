DayDreamer, Demet Ozdemir fotografata in bikini: violente critiche per il suo corpo [FOTO]

Demet Ozdemir e il successo con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da un paio di mesi Demet Ozdemir, Sanem Aydin di DayDreamer – Le Ali del Sogno è diventata una vera beniamina nel nostro Paese. Nonostante la bellezza indiscussa, l’attrice turca che nella sopa opera di Canale 5 fa coppia con Can Yaman si è attirata le ire di alcuni leoni da tastiera.

Ebbene sì, quest’ultimi si sono scatenati contro la professionista criticandola aspramente per una foto che ha pubblicato su Twitter e che la mostra in bikini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno si mostra in bikini

Senza ombra di dubbio Demet Ozdemir è una delle attrici più belle e popolari in terra turca. Grazie a Canale 5, l’affascinante attrice è diventata un volto conosciuta anche nel nostro Paese, interpretando il ruolo della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin in DayDreamer – Le Ali del Sogno.

Il nuovo sceneggiato acquistato da Mediaset che sta spopolando sulla rete ammiraglia ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolti. Una serie che parla della storia d’amore tra Sanem e l’affascinante fotografo Can Divit, impersonato dall’attore turco Can Yaman. Talmente è evidente la bellezza di Demet al punto di essere selezionata come testimonial per lo spot in versione turca di Pantene.

Qualche giorno fa, su Twitter è stato condiviso un suo scatto che la mostra in bikini. Una foto che ha sollevato numerose polemiche. Per quale ragione? La Ozdemir è stata fotografata a sorpresa mentre si stava rilassando in costume sulla costa di Turkbuku. Dopo aver visto l’immagine alcuni haters del hanno criticato le curve della professionista.

Demet Ozdemir criticata per il suo aspetto fisico

Anche Demet è finita nel mirino dei detrattori. Nello specifico la protagonista femminile di DayDreamer – Le Ali del Sogno è stata vittima di bodyshaming nonostante si sia sempre mostrata a tutti i fan nella sua semplicità. La donna è stata accusata di essere ingrassata e di avere degli inestetismi.

Offese che sono state rimandate al mittente da parte dei veri follower della professionista. Del resto, anche se avesse preso qualche chilo, la ragazza è sempre molto bella e magnetica e il pubblico italiano e turco sono incantati dal suo modo di recitare. Ecco la foto in questione: