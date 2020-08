Francesco Facchinetti, vittima di un ladro, prende 2 pistole “Ti faccio fuori…” (Video)

Francesco Facchinetti ha vissuto, insieme alla moglie, una delle esperienze peggiori che si possano vivere. Dopo l’aggressione di alcuni giorni fa, un ladro si è intrufolato in casa sua. A raccontarlo è stato lo stesso Facchinetti che ha anche ammesso, in maniera molto naturale, che per difendere la sua famiglia e la sua casa sarebbe stato pronto a tutto.

A dimostrarlo vi è il fatto che Francesco Facchinetti, compresa la presenza dell’intruso in casa propria, si è armato con una pistola dandone una anche alla moglie. Un episodio che la coppia ha comunque saputo gestire al meglio e che è stato ripreso per intero dalle telecamere di sorveglianza. Vediamo tutti i dettagli.

The Facchinettis, serie TV ad hoc

Francesco Facchinetti conduce, insieme alla moglie Wilma Faissol, un programma che viene trasmesso su Dplay Plus e su Real Time. Si tratta di The Facchinettis, una sorrta di docufilm in cui viene raccontata la vita della famiglia tra divertimenti, relax e, a volte, litigi. Proprio nel corso di una puntata di questo programma, il figlio di Roby Facchinetti ha fatto una rivelazione che ha sconvolto i fans.

Di lì a poco, infatti, il programma avrebbe mostrato l’intrusione di un ladro in casa di Francesco Facchinetti. Il tutto avveniva in orari notturni mentre l’intera famiglia era intenta a dormire. Il sonno leggero o la troppa inesperienza del ladro, però, ha svegliato la coppia di coniugi che si è subito resa conto che qualcuno si era intrufolato in casa loro e si è subito preparata al meglio ad affrontare la situazione.

Francesco Facchinetti, due pistole contro i ladri

Francesco Facchinetti ha mandato in onda quelle che sono le registrazioni dell’intrusione del ladro in casa sua. Grazie ad impianti molto sofisticati e dislocati in punti strategici della casa, non esiste punto delle stanze che non sia videocontrollato. E così, l’opera del ladro che, con una torcia elettrica, esplorava l’abitazione in cerca di qualcosa da rubare, è stata completamente ripresa.

Francesco Facchinetti e la moglie non sono rimasti inermi. L’uomo si è armato di una pistola e ne ha data una anche alla moglie. “Non mi vergogno di voler difendere le persone che amo ad ogni costo” ha poi dichiarato su Instagram, proseguendo “Se minacci la vita della mia famiglia, ti faccio fuori”. Il furto è stato sventato senza il bisogno di ricorrere alle armi. Il ladro è stato assicurato alla giustizia.