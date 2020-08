“Lei aveva un altro…: “Gerry Scotti e Patrizia Grosso, la verità sul divorzio

Gerry Scotti e Patrizia sono convolati a nozze nel 1991 e sono rimasti insieme fino al 2002, quando decisero di separarsi. La coppia infatti dopo il primo periodo tra alti e bassi ha iniziato a sentire il peso del lavoro del conduttore. Troppe assenze e impegni serrati influirono negativamente nella loro relazione. Solo nel 2009 decisero per il divorzio consensuale. La decisione, all’epoca fu presa proprio dallo stesso presentatore dopo aver capito che sua moglie aveva un altro uomo.

La presenza di un terzo ‘incomodo’

Nonostante Gerry Scotti abbia ammesso la presenza di un ‘terzo incomodo’ nel suo matrimonio, ha specificato che l’amore tra lui e Patrizia era ormai finito da anni. Con molta malinconia e tanto dispiacere, lo show man ha specificato che la causa principale della loro rottura è stato lui stesso. Molto probabilmente era troppo preso dal lavoro e dalla voglia di diventare un personaggio di successo. Di sicuro, i suoi sacrifici gli hanno portato soddisfazione ma come spesso accade si perdono anche gli affetti.

Un errore che Gerry non ha voluto fare con la sua seconda moglie. Infatti, oggi, il noto presentatore ha capito con gli anni cos’è davvero indispensabile nella propria vita e in una delel sue ultime intervista ha detto: “Su trentanni di carriera 25 li ho trascorsi alle prese con programmi in onda tutti i giorni”