Manca poco al ritorno del programma. La redazione ha già fissato l’inizio delle registrazioni per la nuova stagione. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: svelata la data della prima registrazione

Gli appassionati di Uomini e Donne non dovranno aspettare ancora molto per il ritorno del programma. Nella scorsa stagione il dating show condotto da Maria De Filippi ha subìto un brusco stop dovuto alla diffusione del Cornavirus, ma la redazione ha fatto di tutto per tornare in onda nel più breve tempo possibile.

Infatti, per due settimane c’è stato un nuovo format in cui Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno conosciuto corteggiatori via chat. Poi, nelle ultime settimane di maggio, Uomini e Donne è tornato in studio con la formula mista, protagonisti del trono classico e over insieme

Nonostante sia ancora l’inizio di agosto sembra che la redazione sia già pronta per la nuova stagione. Infatti, ha svelato importanti novità e addirittura la data della prima registrazione della stagione 2020/2021. Da quello che si apprende sui social le prime puntate del programma verranno registrate il 27 agosto. Tuttavia, si dovrà attendere poi il 14 settembre per vedere tutti i protagonisti su Canale 5 al consueto appuntamento delle 14.45 dal lunedì al venerdì.

La novità

La novità e la sorpresa che la redazione di Uomini e Donne ha fatto ai fan la settimana scorsa è stata la pubblicazione di tre video di presentazione dei tre candidati al trono. Questa volta tre ragazzi si contenderanno le due sedie rosse disponibili, ma la scelta spetterà al pubblico che, attraverso il sito WittyTv, può già dare la sua preferenza.

I tre ragazzi scelti sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Davide Blanda. Davide da cameriere adesso è proprietario di un ristorante. Deve combattere con il pregiudizio nei confronti della sua famiglia, dal momento che il padre ha avuto guai con la giustizia. Gianluca è un fisioterapista che ha molti hobby, tra i quali viaggiare in moto e in giro per il mondo. Davide sente la necessità di trovare una persona che lo prenda di testa per creare una famiglia, è noto su Tik Tok.

Se da un lato i tre ragazzi hanno dimostrato di avere un carattere e delle idee interessati e sono stati apprezzati perchè volti non noti, dall’altro molti utenti social si sono lamentati del fatto che sono iscritti ad agenzie. Non solo, ma alcuni temono il ritorno del trono classico, meno apprezzato del trono over in questi ultimi anni. Il pubblico a maggioranza vorrebbe la formula mista.