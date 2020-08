Serena Enardu al mare con un altro uomo: nuovo fidanzato? Lei chiarisce tutto

Serena Enardu è stata attaccata duramente sui social perchè al mare con un altro uomo dopo la separazione con Pago. Ma ecco che cosa ha detto l’ex tronista

Serena Enardu al mare con un altro uomo: le critiche

Serena Enardu non ha pace in questo ultimo anno. Da tronista molto apprezzata di Uomini e Donne, l’anno scorso ha fatto cambiare velocemente idea ai telespettatori di Canale 5 per il comportamento avuto nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Lei e il compagno Pago (insieme da sette anni) hanno affrontato il viaggio nei sentimenti ma lei ha deciso di lasciarlo e iniziare una relazione con Alessandro Graziani.

Dopo poco si è pentita di questa decisione ed è tornata sui suoi passi decisa a riconquistare Pago e la storia è nota perchè accaduta al Grande Fratello Vip. Il cantautore ha deciso di riprovarci, ma non hanno superato bene i mesi di lockdown. Tra loro è finita molto male con accuse reciproche.

Adesso Serena si è mostrata sui social con un altro uomo al mare e gli utenti l’hanno riempita di critiche. Basta guardare i commenti sotto al suo ultimo post, che potete vedere qui sotto. Alcuni utenti hanno scritto: “Ecco, ha trovato un altro pollo da spennare“, “Lo sapevo, altro che Pago“. Tuttavia, l’ex tronista ha voluto chiarire la situazione. (Continua dopo il post)

Il chiarimento di Serena

Serena, dopo aver continuato a postare video al mare in compagnia di altri uomini, ha scherzato sulla situazione. L’ex tronista ha detto che voleva far sapere a tutti di non essere con un fidanzato solo, ma con tre uomini quindi con tre fidanzati. “Me ne servono tre, sono una donna impegnativa“, ha detto per ironizzare alle critiche che le sono arrivate durante la giornata.

Sappiamo che Serena ha sempre sostenuto che crede all’amicizia uomo donna e che ha tanti amici maschi. Per questo litigava molto con Pago. Lei, infatti, ha dichiarato che il motivo per il quale si sono lasciati è stata proprio una scenata di gelosia del cantante in cui lei ha deciso di sbatterlo fuori di casa.

Il riavvicinamento con Pago

Dopo essersi lasciati Serena e Pago hanno dato motivazioni diverse. Lei quella di una scenata di gelosia, lui quella di aver scoperto la chat di Alessandro Graziani che non corrispondeva a quello che lei gli aveva raccontato. Tuttavia, quando gli animi si sono calmati, i due si sono rivisti. Hanno parlato tranquillamente, ma pare non sia stato nessun riavvicinamento a livello sentimentale.