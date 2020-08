Sandra Milo gaffe piccante in diretta: “Si accoppia con…”. Gelo nello studio Rai

Sandra Milo inviata speciale a La vita in diretta estate

Nella nuova stagione de La vita in diretta estate, attualmente in onda su Rai Uno ha una grossa novità. Infatti i vertici di Viale Mazzini hanno voluto fortemente la presenza di Sandra Milo e la figlia come inviate speciali. In ogni suo intervento, in giro per la Penisola, non mancano mai le gaffe clamorose che divertono il pubblico della prima rete.

Inoltre, la nota conduttrice ed attrice fa delle battute che spesso lasciano senza parole i due padroni di casa del rotocalco, Andrea Delogu e Marcello Masi. La donna, che per l’occasione è stata soprannominata Occhi di gatto, di recente ha imbarazzato lo studio TV3 di via Teulada con una battuta durante la diretta. In collegamento con la figlia Debora Ergas in un comune italiano, l’anziana professionista ha fatto una domanda davvero bizzarra.

Sandra Milo e la gaffe a La vita in diretta estate

La nuova edizione de La vita in diretta estate sta occupando la programmazione pomeridiana della prima rete. Lo storico contenitore non si occupa solo di cronaca e temi d’attualità, ma da quest’anno mostra ai telespettatori bellezze della nostra Penisola. In un recente appuntamento, Sandra Milo non ha di certo frenato la sua curiosità, dando il meglio di sé con una divertente gaffe.

In collegamento con un luogo paradisiaco, la donna si è occupata dei fenicotteri rosa. Ma le immagini che mostravano il luogo incantando sono state interrotte da un quesiti molto piccante. La madre di Debora Ergas si è fatta vedere attenta, ma nello stesso tempo la curiosità era tanta al punto di fare una domanda inusuale.

L’inviata speciale mette in imbarazzo il pubblico del rotocalco pomeridiano di Rai Uno

A La vita in diretta estate, Sandra Milo ha fatto la seguente domanda: “La fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?”. A quel punto il diretto interessato ha risposto che abitualmente il volatile è abbastanza fedele, dando così maggiore spazio alla nota attrice e conduttrice che ha concluso il suo intervento così: “Bene un uccello fedele!”.

Infine ricordiamo che la programmazione della versione estiva del programma Rai si concluderà il prossimo 4 settembre per poi cedere il post al giornalista calabrese Alberto Matano con la tradizionale versione.