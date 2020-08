Grey’s Anatomy: salto della linea temporale per la prossima stagione causa Coronavirus, parla uno dei protagonisti

Uno degli attori protagonisti del medical drama ha dato qualche informazione in più sulla prossima stagione. Ecco che cosa ha dichiarato

Grey’s Anatomy: finale spezzato dal Coronavirus

Grey’s Anatomy è il medical drama più longevo e amato della tv. Milioni di fan in tutto il mondo seguono con continuità le vicende della protagonista Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) e tutti i personaggi che ruotano attorno a lei da ben 15 anni al Grey Sloan Memorial Hospital.

La sedicesima stagione ha dovuto fare i conti con la diffusione del Coronavirus. Lo stop improvviso delle riprese e del post produzione dei mesi scorsi ha impedito al team di concludere la stagione con il finale che era stato scritto. All’ultimo momento la produzione ha dovuto rinunciare a ben quattro episodi e dare un finale in sospeso. Adesso che cosa succederà alla serie?

Salto temporale nella diciasettesima stagione: parla Giacomo Gianniotti

Nonostante le difficoltà legate alla diffusione del Coronavirus la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy è stata confermata. Gli autori hanno confessato che in realtà nei quattro episodi eliminati era prevista la consueta situazione tragica con la morte di uno dei protagonisti. Tuttavia, all’inizio avevano pensato di rimandare questa parte della trama ai primi episodi della diciassettesima stagione.

Ma adesso le cose potrebbero essere cambiate. Dopo il dramma che il mondo ha vissuto a causa della pandemia, la produzione ha deciso di raccogliere storie e testimonianze di medici che hanno lavorato in prima linea e inserire tutto questo nella trama. Dunque, il Coronavirus sarà protagonista delle vicende della serie nella nuova stagione.

Non solo, ma Giacomo Gianniotti, interprete di Andrew De Luca, ha dato qualche informazione in più. Parlando con ET Online l’attore ha svelato che la produzione ha deciso di fare un salto temporale di circa un mese e mezzo dal finale della sedicesima stagione. Tuttavia, ci saranno dei flashback che faranno capire al pubblico che cosa è successo. Le cose per il suo personaggio non si sono messe bene nell’ultimo episodio, ma Giacomo ha assicurato che per lui sono in arrivo delle belle occasioni. (Continua dopo la foto)

Le ultime dichiarazioni di Ellen Pompeo

La protagonista della serie ha firmato per un’altra stagione ancora ammettendo di non voler rinunciare ad una comoda quotidianità per la ricerca di altri ruoli per la sua carriera. Tuttavia, quanto durerà questa situazione? Lo show ci ha abituati a molte sorprese e anche personaggi principali in poco tempo hanno fatto altre scelte lavorative.