“Paolo Ciavarro vuole un figlio…”: Clizia Incorvaia chiude con il passato

Continua l’ estate d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Se qualcuno almeno fino a pochi giorni fa pensava che il loro flirt fosse solo una semplice passione a quanto pare i due hanno grandi progetti. La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello e da allora non si sono più lasciati. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex di Saracina ha rivelato i loro progetti futuri e tra questi sembrerebbe esserci anche un figlio…

Paolo Ciavarro pronto a diventare papà

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip e dopo un lungo corteggiamento è scoppiato l’amore. Un amore che ha fatto molto discutere e che ha messo alla dura prova i loro sentimenti. La loro storia ad oggi procede a gonfie vele tanto che i due starebbero già pensando di mettere su famiglia.

Intervistata dal settimanale Chi, Clizia Incorvaia ha raccontato del suo amore per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, rivelando, inoltre, i loro progetti futuri. Durante la chiacchierata con il giornalista, la fashion blogger ha spiegato che solo dopo due giorni in casa, lui si è subito aperto rivelandole uno dei suoi più grandi desideri. Lui mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’. E io: ‘Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata’. E lui subito: ‘No, no, non ce l’ho la fidanzata’.

Clizia Incorvaia dimentica il passato

Prima di conoscere Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è stata sposata con il cantante delle Vibrazioni. Proprio insieme a Francesco Saracina, la donna ha avuto la fortuna di diventare già madre della piccola Nina. Il loro matrimonio è terminato a causa di un presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio. Voce circolata sul web per diversi mesi e sempre smentita dalla blogger.

Nel corso dell’intervista è intervenuto anche Paolo che ha raccontato alcuni dettagli intimi della sua vita privata. Come tutti, anche lui ha avuto diverse relazioni e la più importante è stata l’ultima. Una storia durata cinque anni, dove ha anche convissuto ma purtroppo è finita, ha spiegato il figlio di Eleonora Giorgi.

“Quando una relazione finisce è sempre un fallimento, ma in una coppia deve esserci una progettualità”, ha confermato il giovane. Delle stessa opinione è anche la sua compagna che proprio accanto al giovane Ciavarro ha ritrovato la felicità di un tempo…