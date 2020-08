Alessandro Basciano tronista di Uomini e Donne? Maria De Filippi fa fuori un volto molto amato

In queste ore sono circolate delle indiscrezioni su Uomini e Donne e sul fatto che Alessandro Basciano potrebbe essere il nuovo tronista. Sulla pagina ufficiale del programma sono già trapelati i volti dei tre candidati al trono.

Tra di essi, però, ne verranno scelti solo due. Il terzo, dunque, potrebbe essere l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, nonché tentatore di Valeria di Temptation Island. La De Filippi pare abbia preso una decisione inaspettata in merito ad un altro volto del programma. Vediamo tutti i dettagli.

Le indiscrezioni su Alessandro Basciano

A fine agosto cominceranno le riprese della nuova stazione del talk show della De Filippi. Su di una pagina Instagram che si occupa di Uomini e Donne è trapelata la notizia secondo cui Alessandro Basciano possa essere il nuovo tronista. I fan erano ansiosi di sapere i nomi dei nuovi volti del talk show e, a quanto pare, sono stati accontentati. Nel dettaglio, la redazione sta scegliendo chi tra Davide, Blanda e Gianluca avrà la possibilità di cimentarsi in questa nuova esperienza.

Mentre i telespettatori stanno avendo modo di conoscerli attraverso dei video pubblicati su Instagram, sul web girano voci in merito al terzo volto. A quanto pare, sembra che Maria abbia deciso di porre sulla sedia rossa anche una persona “famosa” e il fortunato pare sia proprio l’ex tentatore. Di questa notizia, però, non vi è l’ufficialità, dato che la produzione non si è ancora espressa in modo esplicito.

Gli altri tronisti di Uomini e Donne

Anche Alessandro Basciano, sul suo profilo Instagram, non ha fatto nessun riferimento alla sua nuova ipotetica avventura a Uomini e Donne. Ad ogni modo, ciò che sta lasciando maggiormente sorpresi riguarda il fatto che la conduttrice pare abbia preso una decisione inaspettata in merito ad un altro ex corteggiatore molto amato, stiamo parlando di Davide Basolo. Il famoso Alchimista, che ha conquistato il cuore di molte fan durante il suo corteggiamento al trono di Giovanna Abate, sembra sia stato fatto fuori.

Infine, il quarto volto dovrebbe essere quello di una donna, di cui non si conosce ancora l’identità. Non ci sono notizie, invece, su Daniele Dal Moro, il quale ha interrotto bruscamente il suo percorso a causa del Covid. Molte questioni, dunque, restano da capire, tra cui le modalità in cui si svolgerà il programma. NAon sono note le disposizioni che verranno attuate per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività.