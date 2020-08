Oroscopo 11 agosto 2020: Leone urge una pausa, Sagittario non abbiate paura di osare

L’Oroscopo dell’11 agosto consiglia ai Leone di prendersi una pausa e staccare un po’ la spina dai problemi e dai pensieri. Sagittario siate maggiormente audaci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste avvertire un senso di noia. La vostra vita sta procedendo in modo tranquillo e non ci sono episodi eccitanti. Godetevi la quiete, perché la tempesta potrebbe non tardare molto ad arrivare. In amore cercate sempre nuovi stimoli e quando non li trovate, vi stancate facilmente.

Toro. Le questioni amorose che fino a questo momento vi avevano parzialmente turbato, adesso potranno essere risolte. Non vi abbattete, il segreto in questo momento è quello di non mollare. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere e questo potrebbe causarvi qualche malumore.

Gemelli. Se in questo periodo avete lavorato sodo, adesso è il momento di godervi un po’ di meritato relax. Concentratevi su ciò che vi piace di più e coltivate degli interessi, in modo da avere la mente sempre attiva ed occupata. In amore il periodo è favorevole, non fate passi indietro.

Cancro. In amore ci sarà una ventata di novità e potreste rimanere spiazzati da una nuova conoscenza. L’Oroscopo dell’11 agosto vi anticipa che nel lavoro dovete mantenere la calma e la concentrazione, specie se svolgete attività per cui è necessario prestare attenzione. Per tutto il resto non ci sono grosse novità all’orizzonte.

Leone. Forse è giunto il momento di staccare la spina. In amore e nel lavoro vi sentite un po’ agitati, forse le cose non stanno andando esattamente come vi eravate immaginati. Il vostro più grande difetto è quello di non riuscire a distinguere i due ambiti di vita e di lasciare che le questioni private influenzino quelle lavorative e viceversa.

Vergine. Oggi sentirete una certa difficoltà a rimanere da soli. Forse avete bisogno di trascorrere un po’ di tempo più con amici e parenti. Fate attenzione, però, alle persone di cui vi circonderete, o potreste finire per compromettere ulteriormente il vostro stato d’animo non propriamente dei migliori.

Previsioni 11 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi stanno vivendo una situazione precaria, sia dal punto di vista lavorativo sia personale. Per quanto riguarda il primo ambito, è giunto il momento di agire e di mettere in chiaro alcune questione. La seconda sfera, invece, è più complicata e necessita di essere affrontata con le pinze.

Scorpione. In amore potrebbe esserci qualche piccola discussione dovuta alla gelosia. L’Oroscopo dell’11 agosto vi esorta a restare tranquilli cercando di porre rimedio ai piccoli problemi con serenità. Nel lavoro, invece, siete troppo esigenti, spesso non vi accontentate di ciò che avete.

Sagittario. Se ci sono cose che non vi soddisfano appieno nella vostra vita, fate in modo di metterle a posto. Questo è un momento molto favorevole per quanto riguarda i cambiamenti e le novità. Anche nel lavoro, se non siete soddisfatti non esitate a cambiare o a guardarvi attorno.

Capricorno. La vostra mente continua ad essere occupata dal lavoro anche se siete in vacanza. Ci sono delle questioni a cui continuerete a pensare anche in questi giorni. In amore sono favorite le relazioni stabili. Per quanto riguarda le relazioni appena nate, potrebbero esserci dei problemi.

Acquario. Periodo un po’ teso per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Oggi potrebbero esserci delle discussioni dovute a inutili e futili incomprensioni. Cercate di essere più calmi e di lasciarvi scivolare addosso le cose di poco conto. Nel lavoro siete un po’ insoddisfatti, ma è probabile si tratti solo di stanchezza.

Pesci. Momento decisamente favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Se vi state cimentando in una nuova relazione, non abbiate paura di osare e di mostrarvi esattamente per quello che siete. Sul lavoro evitate le discussioni e cercate di essere un po’ più malleabili.