Barbara Palombelli, la figlia Serena Rutelli si è rifatta: “Ti sei rovinata, eri meglio prima”

Serena Rutelli si sarebbe rifatta le labbra

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha avuto modo di conoscerla in modo approfondito durante la sua partecipazione al Grande Fratello, quello condotto da Barbara D’Urso. Ovviamente stiamo parlando di Serena Rutelli, la figlia della conduttrice di Forum Barbara Palombelli e dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.

La ragazza che tempo fa si è lasciata col suo storico fidanzato avrebbe fatto un filler rimpolpante alle labbra. I numerosi fan dell’ex gieffina, però, non hanno per nulla gradito il suo cambiamento, e non hanno mancato di farglielo notare con dei commenti al vetriolo sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’ex gieffina criticata per una foto postata su IG: il motivo

Serena Rutelli ha fatto un abuso di chirurgia plastica? E’ questo l’interrogativo che si sono posti molti suoi fan dopo aver visto l’ultima foto postata dall’ex gieffina su Instagram. In molti, infatti, hanno notato che le labbra della figlia di Barbara Palombelli sembrino più gonfie e carnose. Un cambiamento che il popolo del web non avrebbe apprezzato questo al punto di puntarle il dito contro.

La ragazza non ha smentito di essere ricorsa al filler, e a una follower che le ha domandato su IG cosa avesse fatto alla bocca, la diretta interessata ha risposto: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso”. Naturalmente non sono mancati i giudizi negativi, considerando le labbra della Rutelli a canotto e che stava meglio prima. (Continua dopo il post)

Serena Rutelli continua ad essere single ma innamorata del suo ex Prince

Come accennato nel paragrafo precedente, ad oggi pare che Serena Rutelli è single dopo la lunga e complicata storia d’amore con Alessandro Prince Torresi, giovane che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo perché è entrato nella casa di Cinecittà per farle una sorpresa al GF.

Nonostante lei e il giovane di colore si siano lasciati dopo due anni d’amore, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di esserne ancora più innamorata che mai. “Per me non è finito l’amore, io sono innamoratissima. E non riesco a nascondere i miei sentimenti, che cosa devo fare?”, ha detto la figlia di Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.