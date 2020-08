Al Bano è andato in visita alla Masseria Fruttirossi, un’azienda agricola che si occupa di coltivazione di melograno. Quest’azienda è famosa perché è leader della produzione di questo frutto prezioso.

Al Bano e la visita alla Masseria Fruttirossi in Puglia

In questo ultimo periodo Al Bano ha accolto nella sua tenuta di Cellino San Marco numerosi personaggi della musica e dello spettacolo italiano. Il primo a farvi visita è stato Gianni Morandi con la moglie, poi J-Ax con la famiglia, ma anche Andrea Bocelli e Cristiano Malgioglio.

Di recente, invece, il Maestro Carrisi è andato in visita alla Masseria Fruttirossi, un’azienda agricola che si occupa di coltivazione di melograno. Quest’ultima è rinomata perché è leader della produzione di questo frutto che contiene molte vitamine ed è anche antiossidante. Ma andiao a vedere cosa ha confessato il 77enne.

Le dichiarazioni pungenti del Maestro di Cellino San Marco

Durante la sua visita, Al Bano ha fatto una confessione alquanto spinosa cantante neo confronti di una rinomata azienda tarantina. “L’Ilva ha assicurato posti di lavoro, ma anche posti al cimitero e questa è la cosa più grave”, affermazioni quelle del Maestro di Cellino San Marco che di certo solleveranno delle polemiche. Chi conosce il cantautore salentino sa perfettamente che il 77enne è un uomo senza filtri e che dice tutto quello che pensa.

Una confessione fatta mentre si trovava in visita da Michele De Lisi, amministratore della Masseria con i figli Dario e Davide, che ha guidato ,’ex marito di Romina Power in una lunga visita. La Masseria in questione si estende in più di 350 ettari, dove si possono trovare delle piantagioni di melograno, ma anche altri frutti come: avocado, bacche di goji o l’aronia.

Al Bano e i complimenti all’azienda agricola pugliese

Durante la sua visita alla piantagione Al Bano h affermato anche che dalla terra può arrivare un qualche riscatto per tutti gli esseri umani. “Tutti noi dobbiamo rispettare mamma terra. Da sempre ci dà tanti frutti chiedendoci in cambio solo una cosa: rispettarla”, sono queste le parole del cantautore di Cellino San Marco.

Il compagno di Loredana Lecciso ha apprezzato moltissimo la masseria in cui si è recato in visita, dicendo che non si sarebbe mai immaginato di trovare una bellezza del genere. In puglia negli ultimi tempi si sta lavorando tantissimo per sistemare l’ambiente e il Maestro salentino spera vivamente che si possano valorizzare e riscoprire le bellezze nascoste fino ad oggi.