Grande Fratello VIP: tutte le ultime indiscrezioni su opinionisti e concorrenti (FOTO)

Nel prossimo autunno comincerà una nuova edizione del Grande Fratello VIP e le indiscrezioni sono davvero molte. Tantissimi sono i rumors trapelarti sia in merito agli opinionisti sia sui concorrenti.

Tra i nomi trapelati, ce ne sono alcuni che fanno davvero tanto sgomento, tra cui quelli di alcuni ex partecipanti di Temptation Island e non solo. Andiamo a vedere tutti i dettagli trapelati fino a questo momento.

Le informazioni certe sul Grande Fratello VIP e gli opinionisti incerti

Sul Grande Fratello VIP sono emerse tante indiscrezioni, andiamo con ordine e vediamo quali sono le informazioni certe. La prima certezza riguarda, ovviamente, il conduttore. Al timone, anche quest’anno ci sarà Alfonso Signorini. Il giornalista sarà accompagnato in questo viaggio dal fedele compagno d’avventura Pupo, il quale ricoprirà il ruolo di opinionista. In merito ai concorrenti, invece, i volti certi sono: Elisabetta Geregoraci e Flavia Vento, i cui nomi erano trapelati già da diverse settimane. A questi due si è aggiunto anche quello di Patrizia De Blank.

Passando, invece, alle ipotesi, vediamo tutto quello che è trapelato in questi giorni. In merito agli opinionisti ci sono stati davvero parecchi gossip. Si è passati da Giulia De Lellis, per poi arrivare ad Elettra Lamborghini. La cantante è ancora tra le papabili candidate a ricoprire questo ruolo. Ultimissima indiscrezione, invece, è quella che fa capo ad Antonella Elia.

Le ipotesi sui concorrenti

Dopo il grande successo ottenuto durante l’ultima edizione di Temptation Island, la showgirl sarebbe sicuramente in grado di animare le puntate del reality show di Canale 5. Ad ogni modo, per adesso non vi è ancora nessuna certezza in merito alla sua partecipazione. Passando, poi, ai concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello VIP, le indiscrezioni hanno condotto verso Gabriel Garko, il quale ha prontamente smentito. Anche Rocco Siffredi è stato tra i nomi trapelati in questi giorni, ma sul suo conto non ci sono aggiornamenti.

Ultimissima bomba riguarda Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due potrebbero prendere parte al reality show in qualità di coppia e quindi partecipare come concorrente unico. Pochissime ore fa, poi, è stato fatto il nome di Ludovica Pagani. A diffondere la notizia è stata Deianira Marzano, la quale l’ha anche ironicamente definita la brutta copia di Diletta Leotta. Il riferimento è stato fatto in quanto anche lei conduce un programma su Radio 105.