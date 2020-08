Belen Rodriguez copia Elodie Di Patrizi: il dettaglio non passa inosservato ai fan [FOTO]

Belen come Elodie: lo stesso vestito

Come annunciano i palinsesti autunnali di Mediaset, da settembre il sabato sera tornerà Tu si que vales. Alla guida del talent ci sarà ancora una volta Belen Rodriguez, che in questi giorni d’estate sta registrando le nuove puntate. La modella argentina che in questo periodo è stata al centro del gossip, ha sfoggiato sui suoi canali social uno dei look che indosserà in un appuntamento del programma prodotto da Maria De Filippi.

Ma ai numerosi follower dell’ex moglie di Stefano De Martino non è passato inosservato che la loro beniamina aveva addosso lo stesso abito con cui si presentò Elodie Di Patrizi alla 70esima edizione del Festival di Sanremo quando si presentò col brano Andromeda. (Continua dopo la foto)

Stefano De Martino e il gelo con la sua ex

Nel frattempo Belen Rodriguez e Stefano de Martino continuano a lanciarsi delle frecciatine velenose. Di recente c’è stato un freddo incontro tra il ballerino napoletano e la soubrette argentina all’aeroporto. Una nota pagina Instagram ha postato la clip dell’incontro che ha lasciato a bocca aperta i fan. Il motivo?

Ecco cosa riporta l’account: “Il 30enne conduttore-ballerino partenopeo si gode l’estate tra un pettegolezzo è l’altro, soprattutto quello riguardante una presunta liaison con Alessia Marcuzzi. La 35enne showgirl argentina invece ha ritrovato una apparente serenità accanto a Gianmaria Antinolfi. Dopo essere stati sorpresi insieme a Capri all’inizio del mese, la scorsa settimana Belen Rodriguez è volata dal manager napoletano in vacanza ad Ibiza”.

Belen e Stefano non si parlano più

Ma non è finita qui. Infatti sulla pagina Instagram in questione si legge anche: “Ed è proprio al ritorno dall’isola delle Baleari che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rincontrati”. nel filmato in questione si vede la modella argentina arrivare nell’aeroporto di Milano. Il figlioletto Santiago è corso in direzione del padre, che era lì ad aspettarlo con impazienza.

Insieme alla conduttrice di Tu si que vales era presente pure Mattia Ferrari, il suo amico del cuore che le è stato vicino durante la crisi sentimentale, ed anche lui si è fermato a parlare con il padrone di casa di Made in Sud. “Tra Belen e Stefano però nessun contatto o saluto”, conclude il sito.