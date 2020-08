Michela Quattrociocche esce allo scoperto, ecco le prime foto con il nuovo amore (FOTO)

Michela Quattrociocche, il sorriso è ritornato sul suo volto grazie a Giovanni Naldi

Michela Quattrociocche non vuole più nascondersi, ecco perché ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare a tutti il volto del suo nuovo amore. Si tratta dell’albergatore romano Giovanni Naldi, che le ha permesso di ritrovare il sorriso dopo la separazione dal calciatore Aquilani. Si parlava di una possibile storia d’amore tra i due già da qualche tempo, ma si trattava di voci di corridoio, gossip e pettegolezzi non confermati.

Adesso sono venute fuori le foto, i due si trovano in vacanza a Sant’Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense, i paparazzi sono arrivati prima di loro, ma questa volta sono stati ben felici di mostrarsi sorridenti l’uno accanto all’altra. Lui è un noto imprenditore, proprio come la sua famiglia e possiede tanti hotel, tra cui quello del Parco dei Principi di Roma. Una catena di hotel di lusso che non lascia niente al caso, tutto bellissimo, elegante, equilibrato. (Continua dopo la foto)

Michela Quattrociocche dopo la separazione dal calciatore, la ripresa è arrivata nell’immediato

Michela Quattrociocche sembra essere felice, la loro relazione è molto seria nonostante sia iniziata da poco. Lei è stata sempre una donna seria, si è buttata a capofitto nelle relazioni soltanto quando ne è valsa la pena, mai tanto per perdere del tempo. Lui non lo conosciamo ancora ma ha l’aria del bravo ragazzo.

Hanno annunciato la separazione soltanto a maggio, ma era finito tutto già da un po’. Ad ogni insieme hanno rivelato la verità, hanno spiegato che hanno ascoltato il parere dei legali, che hanno consigliato loro di non rilasciare alcuna intervista e di non parlare dei dettagli e dei problemi che li hanno condotti alla separazione.

Tra una crisi e l’altra è arrivato il momento decisivo: lei ed Aquilani hanno messo un punto e hanno ricominciato da capo

Il loro matrimonio in realtà aveva subito tanti duri colpi in passato, avevano superato parecchie crisi, adesso era arrivato il momento di chiudere definitivamente. Ciò che conta però è che entrambi siano felici, anche se ognuno per conto proprio. Michela ci tiene ad affermare che tra lei ed il suo ex marito, tutto va bene, ci sono rapporti amichevoli, parlano e si vedono civilmente, lo fanno per il bene dei figli.

Insieme hanno due bambine Aurora e Diamante, che non hanno ancora avuto modo di conoscere il nuovo compagno della mamma. L’estate giunge quasi al termine e lo fa per loro nel migliore dei modi. Si preannunciano grosse sorprese.