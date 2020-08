Nancy Coppola dopo il bendaggio gastrico è un’altra (FOTO)

Nancy Coppola ha raggiunto l’obiettivo più importante della sua vita

Nancy Coppola, cantante partenopea di 34 anni è totalmente cambiata. Si è recentemente sottoposta ad un intervento molto delicato, il bendaggio gastrico, soltanto così è riuscita a perdere ben 20 kg. Adesso è irriconoscibile, per questo si mostra prima e dopo l’intervento attraverso diverse foto che ha pubblicato su Instagram.

Proprio sulla sua pagina ufficiale la cantante ha confessato di essere totalmente fiera della sua forma fisica. Ha spiegato che il percorso ha avuto inizio ad ottobre del 2019, sono passati tanti mesi, è stato tutto in bilico, difficile, però ne è valsa la pena perché adesso si sente rinata.

Una battaglia che le ha regalato soddisfazioni e risultati grandiosi che rispondono benissimo a chi le diceva che non ce l’avrebbe fatta. In questo momento ha soltanto voglia di gridare al mondo che ha perso più di 20 kg, lo ha fatto grazie ai medici che l’hanno supportata e sopportata fino ad oggi. Poi anche grazie al sostegno e all’appoggio dei suoi fan su Instagram (che dice le è servito tantissimo), ed ovviamente grazie a se stessa che con caparbietà ha puntato dritto ed è arrivata al dunque. (Continua dopo la foto)

Nancy Coppola, l’inizio di tutti i suoi problemi risale all’avventura all’Isola dei Famosi

Nancy Coppola è mamma di due figli, si è allontanata da loro soltanto durante il periodo della partecipazione all’Isola dei famosi. Proprio da quel momento in poi per lei tutto è cambiato, anche per quanto riguarda la salute. Ha avuto non pochi problemi, è stata male perchè in Honduras ha perso 10 kg in fretta. Una volta ritornata in Italia ha scoperto di avere problemi di infertilità.

Nonostante tutto è riuscita a mettere al mondo la sua secondogenita, che l’ha fatta rinascere. Poi ovviamente il suo corpo è totalmente cambiato, quindi per diventare una silhouette, ha scelto di sottoporsi ad una nuova procedura chirurgica che limita il consumo di cibo con la riduzione del volume dello stomaco.

Prima l’intervento allo stomaco, poi il cambio di capelli, è arrivato il momento decisivo per lei

Così con non pochi sacrifici per vedersi nuova ma soprattutto per stare bene, ha deciso di cambiare anche i capelli. D’altronde quando una donna vuole cambiare vita, cambia pettinatura.

Dopo la parrucchiera è apparsa su Instagram con un nuovo taglio, con i capelli voluminosi, una bellissima chioma riccia, che ha preso il posto dei capelli lisci di prima.