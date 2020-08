Uomini e donne, Gemma lascia il trono over: nuovo ruolo per la dama

Gemma Galgani lascia il trono over?

Un annuncio misterioso rilasciato dalla redazione di uomini e donne sta scatenando i fan di Gemma. Abbiamo una bellissima sorpresa, non possiamo svelarvi di cosa si tratta mi di sicuro vi piacerà, fa sapere la redazione di Maria De Filippi. Ovviamente, in tanti pensano che la ‘sorpresa’ potrebbe riguardare la Galgani e infatti le indiscrezioni puntano proprio su di lei.

Alcuni rumors parlano di puntate speciali dedicate alla protagonista del trono over. Il punto sarebbe quello di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dato che con Sirius la conoscenza è ormai archiviata. Un ultimissima indiscrezione parla di un abbandono al trono dei senior con approdo a quello classico. Nel video diffuso dalla redazione di vede per l’appunto un trono su sfondo rosso che improvvisamente si sdoppia. Perchè?

L’addio tra la dama e Nicola Vivarelli

Che Gemma Galgani sia un personaggio indiscusso e molto amato dai telespettatori è ormai cosa saputa. La dama fa parte del parterre di uomini e donne da quasi 10 anni e in tanti si chiedono come sia possibile che ancora non abbia trovato l’anima gemella. Negli studi, la settantenne ha avuto diverse conoscenze e l’ultima con Nicola Vivarelli sembra non aver portato a nulla di concreto.

Come molti temevano, la differenza di età (quasi 40 anni circa) si è fatta sentire e di conseguenza ognuno ha preferito andare per la propria strada. Ora bisognerà vedere solo se Sirius resterà nel programma o come detto in precedenza Gemma passerà a quello classico.

I nuovi tronisti di Uomini e donne

Intanto, da settembre sembrano esserci davvero delle grandi novità per Uomini e donne. Poche ore fa è stato svelato il nome del terzo tronista, ovvero Davide Blanda. Insieme a Davide Donadei e Gianluca De Matteis faranno sognare le appassionate del format. Tutti e tre hanno delle personalità molto diverse ma il primo ragazzo rispetto agli altri ha un passato molto difficile. Il secondo è un fisioterapista mentre il terzo è operaio in un azienda alimentare.

I telespettatori del trono classico sembrano davvero contenti perchè da tempo lamentavano il fatto di vedere persone sul trono già appartenenti al mondo dello spettacolo. Questa volta la redazione di uomini e donne ha fatto centro e pare ne sia felice anche anche Maria De Filippi. L’unica delusione da parte dei fan è l’assenza di Davide Basolo e Alessandro Basciano.