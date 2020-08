Elodie Patrizi si confessa: “I miei ex erano invidiosi e soffrivano per il mio successo”

Elodie Patrizi, la determinazione, il coraggio, la passione per la musica, un problema per gli ex fidanzati

Elodie Patrizi durante l’ultima delle interviste rilasciata al Corriere della Sera ha parlato della sua vita privata passata soprattutto soffermandosi sul rapporto con gli ex fidanzati. Ha affermato che da sempre i suoi genitori le hanno insegnato che l’uomo e la donna nascono liberi, quindi chiunque ha la libertà di fare ciò che vuole.

Nonostante questo bisogna combattere giornalmente contro i pregiudizi che non sono pochi, soprattutto quando si fa parte della schiera dei personaggi famosi. E’ difficile non preoccuparsi della perfezione che si ricerca nel mondo dello spettacolo, lei però è una donna semplice ed intelligente. Non ha alcuna intenzione di cambiare per gli altri, di diventare ciò che gli altri vorrebbero vedere in lei.

Per questo motivo discute sempre con tutti, anche con le persone che le vogliono bene e che finiscono per opprimerla. Tra questi gli ex fidanzati che soffrivano per la sua determinazione, per il fatto che al centro del suo mondo, della sua vita ci fossero degli obiettivi ben precisi. Per esempio, la carriera, la chiara intenzione di guadagnare più di loro seguendo la strada del successo, la strada della musica, che da sempre le ha riempito il cuore. Tutti hanno cercato di farle cambiare idea, nessuno però è riuscito a farlo.

Elodie Patrizi, un chiaro messaggio a tutti: l’autostima é fondamentale, nessuno dovrebbe farsi intimorire

Elodie Patrizi quindi ha lanciato un messaggio a tutti i tuoi fan raccontando che la sua esperienza dovrebbe essere fondamentale per tutti coloro che hanno degli obiettivi e che credono di poter riuscire a raggiungerli. Non si deve dare a nessuno l’opportunità di intimorire o intimidire, bisogna fare sempre ciò che si crede sia meglio per se stessi. Cambiare idea è possibile ma soltanto per volontà propria.

La relazione con Marracash va a gonfie vele, ma a distanza

In questo momento la cantante ha trovato la sua felicità per quanto riguarda la vita sentimentale. Elodie è fidanzata con Marracash, con il quale ha attraversato il periodo della quarantena. Anche in questo caso ha affermato di essere stata determinata e testarda, ha sempre dichiarato di non aver voglia di mettere su famiglia, né tanto meno di andare a convivere.

Al momento vuole vivere la sua relazione amorosa come tale, dei semplici fidanzati che si incontrano quando sono liberi. Così quando si è avuto il via libera ha preso le sue cose ed è andata a casa sua. Lui non stava bene, lei nemmeno perché entrambi sono due tipi di persone che hanno bisogno dei propri spazi. Il periodo di convivenza è terminato e ricomincerà a data da destinarsi.