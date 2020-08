L’hair stylist Alessio Vitale lancia un nuovo marchio per la cura dei capelli

Alessio lancia un nuovo marchio

Alessio Vitale è un giovane hair stylist noto nel capoluogo campano. Ha sempre avuto le idee molto chiare sulla sua professione, non a caso dopo il diploma si è iscritto all’accademia di parrucchiere di Nicola Mincione. In questo modo ha potuto partecipare a competizioni nazionali ed internazionali inerenti alla cura dei capelli.

Il 2012 è stato un anno di svolta, dato che ha vinto la medaglia d’oro aggiudicandosi il primo posto. Ora ha lasciato le competizioni per il mondo della moda, dove è presente come preparatore di modelli. Tuttavia cerca sempre di perfezionarsi, così non ha esitato a lanciare un nuovo marchio per accontentare la propria clientela.

Swamy e Paradise, ecco i nomi dei prodotti

Alessio lancia un nuovo marchio per la cura dei capelli. Da quando ha realizzato il suo sogno, non fa altro che andare alla ricerca dell’originalità per soddisfare le esigenze di tutti. Per questo motivo ha deciso non solo di proporre dei prodotti, ma li renderà anche disponibili sulle piattaforme di Amazon ed Ebay. Chi vorrà acquistarli, potrà scegliere tra le delicate profumazioni associate a un nome con riferimento all’amore.

Curly Love, per esempio, è a base di glucosio ed è ottimo per dare volume al riccio ed elimina l’effetto secco del capello; Swami è una crema per capelli decolorati ed elimina l’effetto elettrostatico; Paradise è una maschera intensiva senza risciacquo, adatta ad ogni tipo di capello; Soffio d’amore è una lacca che prolunga la durata della piega, ma allo stesso tempo garantisce il capello morbido e profumato; Acqua wax è una cera ad acqua che permette di modellare e dare volume con un fissaggio forte e duraturo. Infine Dry wax è una cera satinata con effetto semi-opaco, adatta per capelli lunghi.

‘Ho intenzione di ampliare la linea di prodotti curativi’

Alessio lancia un nuovo marchio, ma ha anticipato di voler risolvere ogni tipo di problema dei capelli, come la caduta e la forfora. Inoltre nei prossimi anni, il giovane ha in mente di realizzare un centro per la cura della persona da un punto di vista generale. Infatti il cliente sarà curato dai capelli fino dalla sartoria.

Alessio è consapevole del fatto che nessuno esce di casa senza un look curato, perciò ha deciso di creare qualcosa di innovativo per sé e utile per il prossimo.