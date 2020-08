La crisi tra Andrea e Giulia è tutta una farsa? Il gesto di Damante genera il sospetto (FOTO)

Il fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante possano essere in crisi è divenuto un argomento di dominio pubblico. Questa mattina ne ha parlato anche Adriana Volpe nel suo format su Canale 8.

Ad ogni modo, la coppia sembra ci stia sguazzando in questi gossip, senza dare informazioni veritiere ai loro follower. Nel dettaglio, infatti, stanno disseminando informazioni contrastanti che stanno generando ancora più confusione.

I rumors sulla crisi tra Andrea e Giulia

Un po’ di giorni fa era circolata la voce circa una ipotetica crisi tra Andrea e Giulia. I due avevano smesso di farsi vedere insieme e lui era stato anche avvistato in compagnia di una bionda. Dopo il sollevamento del polverone, però, l’influencer è intervenuta ed ha provato a sedare la polemica. Giulia, infatti, ha dichiarato che fossero false le voci circolate sulla sua vita sentimentale. La ragazza non ha negato di aver attraversato un po’ di burrasca, ma nulla di irrisolvibile.

Anche Damante, dal canto suo, si era trovato a dire le stesse parole della fidanzata. Ad ogni modo, dopo aver fatto questo chiarimento, i rumors sul loro conto sono aumentati invece di diminuire. Adriana Volpe, infatti, nel suo programma ha deciso di affrontare la questione parlando di problemi di coppia tra i due. Dopo la divulgazione di questi contenuti, i diretti interessati non hanno proferito parola.

Il gesto inaspettato di Damante

L’influencer Deianira Marzano è intervenuta per dire di essere stata contattata da una persona del mondo dello spettacolo la quale le ha fatto delle confessioni sulla coppia del momento. Nello specifico, la persona in questione ha detto a Deianira che Giulia e Andrea sono in crisi. Mentre tutto sembrava chiarito, però, ecco che il DJ ha confuso nuovamente le idee. Il giovane, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha sfoggiato un oggetto insolito.

Il dama ha indossato un anello al dito che sembra essere il simbolo del suo legame con Giulia. Alla Marzano, così come a molti altri utenti del web, quindi, è sorta spontanea una domanda. Se Andrea e Giulia stanno ancora felicemente insieme, per quale ragione non sono intervenuti per chiarire con palese sicurezza la questione? Secondo il parere dei molti, dunque, la coppia starebbe sguazzando nel gossip felice di generare un po’ di sgomento e di far parlare di loro.