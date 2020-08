Barbara D’Urso ha quattro dita dei piedi? L’ultimo scatto evidenzia il difetto FOTO)

Lady Cologno, dopo un anno intero di lavoro, anche nel periodo di piena emergenza sanitaria, si trova attualmente nella sua villa a Capalbio a rilassarsi. La conduttrice, però, non ha abbandonato il suo pubblico, sta di fatto che sta intrattenendo i fan con foto e video su Instagram. Tra questi, però, è apparsa un’immagine da cui si evincerebbe che Barbara D’Urso sia nata con quattro dita ai piedi, invece che 5.

A far scattare il campanello dall’allarme sono stati alcuni utenti, tra cui anche un ex allievo de Il Collegio, i quali hanno posto l’accento sulla questione. Allo scopo di dare una risposta alla questione, abbiamo spulciato tra le foto della presentatrice ed abbiamo scoperto la verità.

La foto di Barbara D’Urso con quattro dita dei piedi

Ciò che molti utenti del web si stanno chiedendo in questo momento è se Barbara D’Urso sia davvero nata con quattro dita ai piedi. Negli ultimi scatti pubblicati sul suo account, infatti, la donna è immersa nelle acque della sua piscina privata intenta a godersi momenti di relax. Gli utenti più attenti, però, hanno notato che il suo piede destro mostra un dito in meno. Scorrendo tra le immagini precedenti, questo difetto continua ad essere visibile e questo ha portato a credere che sia la verità.

Tra i commenti, però, ci sono state molte persone che hanno ritenuto che la verità fosse un’altra. Per la maggior parte degli utenti, infatti, il motivo per il quale il suo piede risulta deformato risiede nell’eccessiva modifica degli scatti con Photoshop. Per molti, dunque, Lady Cologno modificherebbe le immagini per sfoggiare una forma fisica sempre al top. (Continua dopo il post)

Il chiarimento sulla vicenda

In effetti, andando ancora più indietro nella cronologia dei suoi post, siamo riusciti a trovare altre immagini che dimostrano che Barbara D’Urso non abbia quattro dita ai piedi. Molto probabilmente, dunque, nelle ultime foto c’è stato qualche errore nella prospettiva che ha fatto si che si nascondesse un dito. Le immagini in cui appare questo difetto sono state scattate in acqua, pertanto, i profili del corpo potrebbero essere stati distorti.

Ad ogni modo, resta sempre valida l’ipotesi portata avanti dalla maggior parte degli haters secondo cui la padrona di casa di molti programmi Mediaset sia solita modificare le foto. Lei ha sempre ignorato la vicenda in passato. Farà lo stesso anche in questa circostanza?