Il nuovo fidanzato di Soleil Sorge ha spiazzato un concorrente del Gf Vip

Il nuovo fidanzato di Soleil

Da quando si è conclusa l’avventura a Pechino Express, Soleil Sorge non ha fatto più parlare di sé. La sua storia con Jeremias Rodriguez si è conclusa in modo del tutto inaspettato, anche perché le cose stavano andando bene. Ad oggi lui è felicemente fidanzato con una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo.

Non a caso tende a condividere sui social degli scatti in cui la bacia teneramente. Per quanto riguarda l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per la nuova relazione. Il nuovo fidanzato non è mai apparso in televisione, ma è stato menzionato della casa del Grande Fratello da un concorrente. Si tratta di Ivana Mrazova.

‘L’ex di Ivana ora sta con lei’

Il nuovo fidanzato di Soleil non è altro che l’ex di Ivana. Quest’ultima quando entrò nella casa era legata all’ex, però non ne ha mai parlato. Di lui si sapeva solo che era un noto imprenditore milanese, poiché la giovane è nota per tutelare la vita sentimentale. Nel frattempo Soleil era fidanzata con Luca Onestini, il tronista che l’ha scelta in una vecchia edizione del programma di Maria De Filippi.

Durante lo svolgimento del reality, Soleil ha lasciato Luca con una lettera per stare con il ‘collega’ Marco Cartasegna. Una volta spente le telecamere Ivana ha capito di amare Luca, così si è allontanata dall’ex. Da allora sono trascorsi un paio d’anni e la coppia è sempre più felice e innamorata.

Soleil non ha avuto tanta fortuna in amore, ma stavolta potrebbe essere quella giusta. Per il momento non ha detto nulla a riguardo, anche se i follower le stanno ponendo una serie di domande. Ivana, invece, non si è espressa sull’argomento. Del resto non capita tutti i giorni scoprire che l’ex del proprio partner sta con il proprio ex.

Vacanze in Sardegna

Qualche settimana fa Soleil era in vacanza in compagnia di Dayane Mello, anche lei concorrente di Pechino Express. Le due hanno pubblicato degli scatti molto provocanti che hanno fatto impazzire il web. Si sono addirittura scambiate delle tenere effusioni. Adesso il nuovo fidanzato di Soleil ha spostato l’attenzione su di lui. Molti ne vorrebbero sapere di più. Sicuramente saranno accontentati, dunque non ci resta che attendere.