Jessica Alves attacca ex Ken Umano attacca gli hater “Vivo la mia vita”

Vuole vivere la sua vita Jessica Alves, l’ex Ken Umano provoca gli hater e mette in mostra il suo nuovo lato b

La trasformazione di Rodrigo Alves in Jessica Alves ha reso euforico l’ex Ken Umano. L’ultima novità è lo strepitoso lato B che si è fatta costruire e che ostenta come un trofeo. L’ennesimo intervento fatto da Jessica ha sorpreso e ha anche incuriosito, ma di certo ha scatenato delle critiche. Non bastavano i 50 e passa interventi per diventare Ken, adesso anche questi!

Il mondo del web è rimasto perplesso e non tutti hanno accolto la notizia con fervore. Il noto personaggio televisivo continua dunque a far discutere e sono stati tanti i commenti negativi sul rifacimento del lato b. Jessica è invece felice di averlo fatto e ha anche detto di sentirsi più donna. Lei che prima voleva diventare uguale al partner di Barbie ha invece scoperto di voler essere proprio Barbie!

Jessica Alves dura contro gli haters

Sui social di Jessica sono arrivati commenti pessimi e accuse di ogni tipo, che condannano quello che ha fatto. Gli haters sono stati chiari e decisi e hanno detto a Jessica cose cattive, che l’hanno offesa. ecco perché anche lei ha risposto duramente e ha attaccato gli haters. Così, ostentando il sedere appena rifatto, dice loro che lei vuole vivere la sua vita.

Non solo, Jessica Alves ha detto di essere decisa a cancellare tutto quanto le hanno detto e di bloccare coloro che le mandano insulti. Non ha alcuna voglia di ascoltare commenti negativi, vuole solo essere lasciata in pace. Lei d’altronde non fa male a nessuno e quindi perché dovrebbero prendersela con lei?

La Alves inveisce e mostra con ostentazione il lato B

La Alves ha mostrato con ostentazione il suo lato B di cui è orgogliosa ma anche detto a tutti di volere vivere la sua vita migliore. Le persone giudicano negativamente coloro che no si adeguano agli standard, ma lei non chiede nulla. Vuole solo stare tranquilla e vivere felice oggi nella sua nuova condizione di donna. Jessica adesso è veramente felice di essere diventata quello che la sua mente voleva essere.

