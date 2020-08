Fred De Palma senza mascherina durante una serata a Gallipoli, si scatena la polemica

Durante la serata a Gallipoli di Fred De Palma interviene il sindaco, la serata si è svolta senza mascherine e senza distanza di sicurezza

Continuano ad esserci malumori per le misure anti-Covid e non in tutti i posti vengono rispettati. In particolare nei locali all’aperto le cose tendono a sminuire e la gente raramente indossa le protezioni. Nelle ultime ore a scatenare le polemiche è stato un evento che si è tenuto a Gallipoli. Ospite della serata alla discoteca Praja era Fred De Palma.

In molti si sono radunati per ascoltare il cantante, che ha un folto seguito. Diciamo che le persone presenti alla serata erano più di quanti ne avrebbe dovuto contenere il locale. La serata si è svolta lo scorso sabato e le misure di sicurezza sono state violate in maniera esagerata. Infatti, ci sono state perfino delle discussioni proprio perché non sono state rispettate le regole.

Fred De Palma non indossa la mascherina Gallipoli

Alle polemiche per quanto accaduto nella discoteca di Gallipoli durante la serata di Fred de Palma si è unito anche il sindaco Stefano Minerva. Il primo cittadino di Gallipoli è intervenuto facendo delle precisazioni. Il sindaco ha detto che se in un paese di 20mila arrivano 80-100mila turisti controllare tutto non è semplice.

Invece, Michele Emiliano, governatore della Puglia, ha annunciato che sono in arrivo nuovi provvedimenti in arrivo per controllare la situazione. Anche Emiliano ha detto che tutti stanno provando a mantenere ordine e far rispettare le misure di sicurezza. Ogni giorno, proprio per impedire assembramenti, la polizia locale fa controlli serrati.

La risposta di Michele Emiliano

Soprattutto nelle zone più a rischio la polizia cerca di tenere sotto controllo locali e clientela per far rispettare le regole. Ovviamente anche il presidente Emiliano ha ribadito che non è semplice come si vuole pensare. In merito alla questione però non si è espresso merito Fred De Palma. Il cantante ha invece ricordato che per il 10 agosto c’era l’appuntamento con Battiti Live.

Di certo l’evento con De Palma non sarà il solo e ce ne saranno tanti altri di qua al finire dell’estate. Come avverranno gli altri spettacoli? Nei locali sono in molti a cercare di mantenere le distanze e di indossare la mascherina, ma non tutti lo fanno. Anche nei locali all’aperto molti non la indossano, pensando di essere ugualmente al sicuro, ma gli esperti consigliano di non abbassare la guardia.