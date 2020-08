Harry e Meghan, il retroscena sul matrimonio viene fuori solo adesso

A distanza di tempo vengono svelati i retroscena del matrimonio fra Harry e Meghan, tanti i segreti venuti a galla

Continua ad essere al centro delle polemiche e delle discussioni la famiglia reale inglese. Quasi ogni giorno esce viene fuori qualche dichiarazione che imbarazza tutti. Oppure vengono magari svelate delle cose segrete come è accaduto alcune ore fa. Cosa è successo? Sono state svelate alcune cose riguardo al principe Harry e Meghan Markle.

Sin dall’inizio molti hanno creduto che Harry si fosse perdutamente innamorato della Markle. L’opinione era che Harry avesse perso talmente la testa da accettare qualunque decisione presa da Meghan. Stando a quanto detto da un amico di Harry spunta qualcosa che fa cambiare opinione sul principe. O soprattutto su cosa ha provato in realtà per la moglie. Infatti, sembra che la scelta di Harry, più che dettata dal cuore, sia stata invece razionale.

Segreti saltano fuori su Harry e Meghan

Stando a quanto svelato da una persona che è molto vicina ad Harry pare che questi abbia voluto sposare Meghan quasi subito per motivi di fama. Infatti, sembra che il principe volesse una donna che sapesse stare sotto i riflettori e che fosse famosa. Una scoperta che appare controcorrente rispetto al fatto che hanno lasciato l’Inghilterra.

Invece, l’isolamento non è piaciuto a Markle, che le hanno riservato i reali, e così loro hanno deciso di andare via. Harry ha dunque scelto Meghan perché è una donna sicura di sé, che sa stare sotto i riflettori. Lei non è impreparata come altre ragazze che aveva avuto prima di lei. Dopo la fine della storia con Cressida Bonas il principe era deciso a trovare la sua anima gemella.

Harry voleva trovare la sua anima gemella

Così Harry ha programmato tutto, soprattutto dopo il primo incontro con la Markle. Il principe ha deciso di sposarsi con la donna che riteneva in grado di assumere questo ruolo molto impegnativo. Quindi, non è stato guidato solo dall’amore, ma anche dalla ragione. Un senso di logica lo ha fatto convincere che doveva agire per avere accanto a se una donna libera e forte.

Meghan Markle, in qualità di attrice, era dunque capace di stare sotto le telecamere e non avrebbe avuto difficoltà con i media. Per Harry lei era senza dubbio la soluzione perfetta per trarsi d’impaccio in certe occasioni, lei è disinvolta!