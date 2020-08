Giovanni Ciacci dice la sua sul triangolo Stefano – Belen – Alessia Marcuzzi

Il gossip sul triangolo Stefano Belen Alessia Marcuzzi torna ancora una volta, ma adesso Giovanni Ciacci non ha dubbi e dice la sua

Da qualche tempo non si parla d’altro, del triangolo Stefano Belen Marcuzzi. Se per qualcuno il gossip era già finito, o passato di moda, ecco che a farlo tornare in auge ci pensa Ciacci. Su quanto sia veramente accaduto fra due di loro, ovvero fra Stefano e Alessia, non si sa nulla di certo. Quello che invece è sicuro è che ognuno è per la sua strada.

Quindi, se c’è stato o meno qualcosa è acqua passata. Un altro dato è certo, che Stefano De Martino non abbia alcuna intenzione di avere una nuova storia. Chi rimane al centro del gossip? Sempre e solo Belen Rodriguez, che intreccia qualche flirt e poi lascia che cada così come è venuto. Ma la Marcuzzi ha tagliato la testa al toro e si è fatta fotografare mentre bacia Paolo Calabresi, suo marito.

Giovanni Ciacci ha una sua opinione sui tre

Le voci sulla crisi fra Belen e Stefano e l’intreccio con la Marcuzzi sono iniziate quando è cominciata l’estate 2020. L’argomento è stato uno di quelli di punta nella trasmissione Ogni Mattina, in particolare nella puntata del 10 agosto. Come tante altre volte nel salotto di Adriana Volpe la simpatica Serena Garitta insieme a Lorenza Sebastiani Giovanni Ciacci parlano di cronaca rosa.

Durante la puntata del 10 agosto in collegamento con la trasmissione c’era la scrittrice Barbara Alberti. Della vicenda Stefano Belen Marcuzzi ha parlato Ciacci, esperto di moda e ha fatto notare che le due showgirl lavorano per la stessa rete. Per entrambe il gossip che le coinvolge è puro marketing.

Ciacci ha detto che è tutta questione di marketing

Giovanni Ciacci ha riflettuto sul fatto che entrambe le donne sono sui siti, sui giornali, in televisione da settimane. Tutti si fanno domande sul triangolo dell’estate 2020, ma per Ciacci è tutto basato sulla pubblicità. Nella puntata del 10 agosto di Ogni Mattina gli ospiti hanno domandato se l’amore che Alessia ostenta per Paolo sia vero o sia un copione. Con ironia invece la scrittrice Barbara Alberti ha manifestato solidarietà alla coppia.

Riguardo ai giornali che li riprendono sempre in atteggiamenti intimi la Alberti ha detto che i due sono obbligati a baciarsi ogni settimana fino a morirne. Ma comunque si, la Alberti dice che si amano!