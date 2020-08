Carolyn Smith brutta disavventura domestica lividi e dolori (Foto)

Uno scatto di Carolyn Smith delle ultime ore ha fatto preoccupare i fan, la giudice di Ballando con le stelle sta bene, ha solo qualche livido

Ha fatto preoccupare i fan uno scatto postato di recente da uno dei giudici più amati di Ballando con le stelle. Di chi stiamo parlando? Di Carolyn Smith, diventata famosa con il programma di Rai 1 di Milly Carlucci. La Smith in uno scatto postato da lei stessa appariva dolorante e con dei lividi. Nulla di grave, però, ha avuto semplicemente un piccolo incidente domestico.

La Smith stessa lo ha spiegato ai fan che le hanno inviato numerosi messaggi per chiederle cosa le era successo. Così lei ha ribadito che non era nulla di grave e che le era capitato qualcosa mentre si occupava delle faccende domestiche. Da quando ha affrontato la malattia la Smith passa spesso del tempo a casa a svolgere certe faccende e quindi ogni tanto succede qualcosa. (Continua dopo la foto)

Carolyn Smith ha tranquillizzato i fan

In seguito alle chemioterapie la Smith ha conquistato ancora di più la simpatia del pubblico. In questi anni in tanti le sono stati vicino e le hanno mostrato il loro affetto. Lei è sempre stata dal canto suo una donna forte e coraggiosa. Non ha mai avuto paura di lottare e i fan per questo la ammirano.

Dal viso di Carolyn traspare sempre il sorriso e non si è mai lasciata abbattere dalla disperazione. Durante le sue permanenze a casa è animata da tante cose e non sta mai ferma. Ma non ha neanche abbandonato il suo lavoro e neanche il ruolo di giudice. Anche quest’anno tornerà carica e piena di energia e darà prova della sua tempra in ogni puntata di Ballando con le stelle. Il programma andrà in onda con qualche mese di ritardi a causa del coronavirus.

La Smith donna tenace e determinata

La Smith affiancherà gli altri giudici di questa edizione che si preannuncia carica di novità. Insieme a lei ci saranno anche Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Carolyn riprenderà dunque il suo ruolo e come sempre darà i suoi voti guardando i protagonisti con obiettività.

Questa edizione è stata resa possibile grazie alla sinergia e alla professionalità di Milly Carlucci e della sua squadra che hanno fatto di tutto per rispettare le misure anti-contagio. Il programma tornerà a settembre su Rai 1 e probabilmente competerà con Tu Sì Que Vales di Maria De Filippi.