Tania Cagnotto informa i suoi fan, la decisione adesso è definitiva

Tania Cagnotto informa i suoi follower pubblicamente su Instagram delle novità che hanno a che fare con la sua vita privata

Tania Cagnotto sta per diventare mamma per la seconda volta, è stata la diretta interessata ad annunciarlo sul suo profilo Instagram mediante un post lungo dove ha ha informato i suoi follower della decisione, adesso definitiva.

La nuotatrice ha preso una posizione importante che ha a che fare con la vita lavorativa e professione. Ha annunciato il ritiro dalle olimpiadi di Tokyo che sono state posticipate al 2021 a causa dell’emergenza coronavirus. Non parteciperà e molto probabilmente l’addio al nuoto non sarà soltanto momentaneo.

Tania Cagnotto mamma a 35 anni, ecco perché ha intrapreso questa strada proprio adesso

Tania Cagnotto ha 35 anni, nel 2018 era nata la piccola Maya, adesso ha deciso di allargare famiglia, dando una sorellina o un fratellino alla piccola. Tania è sposata con un commercialista, Stefano Parolin, che non appartiene al mondo della tv, non è un personaggio noto. I due sono molto riservati, infatti non si parla mai di loro sui giornali di gossip, né i paparazzi li ritengono tanto interessanti da dedicare loro copertine o articoli di giornale di qualunque genere.

La decisione che a che fare con il ritiro dalle Olimpiadi è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan che non si aspettavano una decisione simile. Soprattutto perché proprio a febbraio la ragazza aveva ammesso di sognare ad occhi aperti di fare la portabandiera a Tokyo.

Per questo è apparso abbastanza strano che abbia cambiato idea in questo modo. La nuotatrice ha spiegato che durante questo periodo ha pensato che per adesso ciò che è realmente importante è concentrarsi sul secondo figlio. Il piccolo pargolo dovrebbe nascere più o meno nei primi mesi del 2021. Di conseguenza tutto il resto passa in secondo piano, ci sarà tempo per la passione, così come per la professione. Non c’è tempo da perdere a 35 anni è già tardi per affrontare una seconda gravidanza. Significa crescere un bambino con la certezza di non avere la stessa energia e la stessa forza di prima.

Le scuse ai fan e ai follower che si aspettavano molto altro da lei e il ringraziamento di una sua collega

La campionessa poi ha chiesto scusa a tutti coloro che non si aspettavano altro che vederla partecipare alle Olimpiadi, ha affermato di essere consapevole di aver deluso un bel po’ di gente. Però da una lunga riflessione è venuto fuori che il suo interesse in questo momento è rivolto solo ed esclusivamente alla famiglia che finalmente ha collocato al primo posto.

Poi ha detto grazie a Francesca Dallapè che l’ha convinta ad aprire gli occhi, a sognare in grande. Non c’è niente di più interessante di un olimpiade da mamma. La vita le ha voluto fare un regalo, un’altra vita dentro di lei. Un’occasione da cogliere al volo.