Raffaella Fico è fidanzata, ma fa complimenti per una persona a lei cara

Raffaella Fico è innamorata, ha voltato pagina, ma non del tutto

Raffaella Fico dopo la relazione terminata malissimo con il procuratore Alessandro Moggi è riuscita a voltare pagina e a ricominciare da zero con una relazione del tutta nuova. Con Moggi era ormai è arrivata ad un passo dal matrimonio, poi tutto è finito all’improvviso lasciando delusa non soltanto lei, ma anche coloro che in loro due credevano tantissimo. Stessa cosa per quanto riguarda il passato con Balotelli, insiemehanno fatto sognare, improvvisamente la loro favola è terminata in malo modo, dopo la nascita della piccola Pia.

Adesso al suo fianco c’è il manager Giulio Fratini erede di famiglia facoltosa grazie al nonno che ha fondato un celebre marchio di jeans. Il papà di lui invece è imprenditore, proprietario di una catena di alberghi famosa in tutto il mondo.

Il ragazzo ha una passione non da tutti verso gli orologi di lusso. Proprietario di una collezione che supera i duemila pezzi, il valore si aggira tra i due milioni di euro. Tutto questo fa di lui uno tra i più importanti giovani imprenditori ed ha trent’anni. Così i due hanno ufficializzato la relazione durante un’intervista rilasciata al giornale Nuovo. Nonostante sia innamorata, Raffaella non ha perso occasione per parlare della sua più grande fiamma, Mario Balotelli.

Raffaella Fico afferma: “Fratini è l’uomo dei sogni che qualunque donna vorrebbe al suo fianco”

Raffaella Fico ha poi affermato che Fratini è l’uomo ideale, quello che tutte le donne vorrebbero, insomma un uomo a 360°. Nonostante tutto le nozze sono molto lontane dai tuoi pensieri, mai dire mai, ma non fanno parte dei suoi progetti i prossimi.

In questo momento i due sono insieme in vacanza esattamente a Forte dei marmi, dove sono stati avvistati impegnati tra coccole e baci. Sembra ovvio tra loro ci sia tanta complicità, più o meno la stessa che si intravedeva tra lei e Mario Balotelli, quindi niente di nuovo.

Nessuna informazione sulla nascita della relazione, acqua fredda e nessun bagno in spiaggia

Almeno per adesso non si conoscono i dettagli della relazione o della frequentazione con Giulio. Non si sa quindi come tutto sia iniziato. Ciò che è certo è che insieme sono felici e che hanno trovato tutte le qualità che cercavano in altre persone. Un uomo qualunque per colpire Raffaella deve essere intelligente ed interessante, la showgirl ha affermato di non averne incontrati uomini come lui. Anche in questo caso ha tirato in ballo Mario Balotelli affermando che purtroppo tra loro come compagni non è andata per il meglio, ma lui avrebbe avuto tutte le carte di regola se non fosse per pochi difetti. Ad ogni modo hanno saputo ripristinare i rapporti come semplice amici. Adesso va tutto benissimo.

Lui come padre ci sa fare, attentissimo. I ragazzi hanno avuto non pochi problemi nel 2012, dato che il calciatore non voleva riconoscere Pia. Poi si sono ritrovati e oggi sono due genitori premurosi, sempre presenti, che mantengono rapporti civili soprattutto per il bene della piccola che non risente della separazione tra i genitori. Raffaella abita a Napoli, mentre Balotelli è sempre in giro per il mondo, non si può dire che la piccola non viva i due genitori allo stesso modo.