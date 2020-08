Jasmine Carrisi e la scelta sul padre Al Bano: “E’ ancora troppo presto per farlo…”

Jasmine Carrisi a Sanremo col padre Al Bano?

A quanto pare Jasmine Carrisi sembra decisa e determinata quando si parla del suo futuro. La 19enne pare voglia seguire la strada intrapresa dal padre Al Bano ben 60 anni fa, ovvero quella della musica. Chi segue la figlia di Loredana Lecciso sa perfettamente che qualche settimana fa ha debuttato su tutte le piattaforme digitali e su YouTube col suo primo brano in assoluto, dal titolo ‘Ego’.

Una canzone stile rap che è completamente differente dallo stile del cantautore di Cellino San Marco. In una recente intervista al magazine Voi, la ragazza ha parlato anche della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo insieme al Maestro salentino. “Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza”, ha affermato la ragazza mettendo le cose in chiaro.

La decisione di Jasmine Carrisi

Solitamente i figli di vip e di artisti sfruttano il cognome e l’immagine dei propri genitori per arrivare al successo immediato, anche se più delle volte non c’è nessun talento. Nel caso di Jasmine la cosa è completamente al contrario. Infatti la bella 19enne ha deciso di omettere il proprio cognome, Carrisi, dal suo nome d’arte per evitare il continuo accostamento al padre Al Bano.

Tornando alla possibilità di far parte alla prossima edizione della kermesse canora che si svolge nella cittadina ligure, La Carrisi è stata categorica. Infatti, in una recente intervista rilasciata al periodico Voi, la sorella maggiore di Bido ha respinto almeno per ora l’ipotesi di una sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Quel palco un po’ mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta”.

La 19enne salentina si confessa al magazine Voi

Qualche giorno fa la bella Jasmine Carrisi aveva espresso il suo giudizio riguardo alla severità del padre e della madre sulla sua educazione. Anche ora, nel corso della lunga intervista per il noto settimanale Voi, la primogenita di Loredana Lecciso ed Al Bano ha voluto ribadire ancora una volta il concetto.

Infatti, riferendosi al rapporto con la donna che l’ha messa al mondo 19 anni fa, ha detto: “La considero più una mamma che un’amica. Mi segue molto, ma è anche un po’ paranoica”. Infatti negli ultimi tempi l’ex soubrette salentina sta facendo molta pubblicità alla figlia su tutti i suoi canali social, ovvimente sponsorizzando il brano ‘Ego’.