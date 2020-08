Elena Morali furiosa contro chi ci prova con Lugi Favoloso: “È mio marito…”

Elena Morali si sfogo su Instagram: c’entra Luigi Favoloso

Nelle ultime ore Elena Morali ha avuto un nuovo sfogo sul suo account Instagram. L’ex naufraga ha sbottato sul noto social network dopo essere venute a conoscenza che alcune donne ci hanno provato con Luigi Favoloso. In questo ultimo periodo l’ex gieffino si trova a Napoli per questioni professionali,mentre lei è in Sardegna in vacanza con alcune amiche, tra e quali Francesca Cipriani.

Quindi, questa lontananza forzata ha fatto si che delle ragazze avrebbero fatto delle avance all’imprenditore. Dei corteggiamenti serrati che l’ex di Nina Moric ha respinto al mittente e che poi prontamente ha confidato alla bella Elena. Quest’ultima ha apprezzato la sincerità del compagno e per take ragione si è voluta sfogare e dare degli avvertimenti.

L’avvertimento dell’ex Pupa

Utilizzando delle Stories sul suo profilo Instagram, Elena Morali si è sfogata in questa maniera: “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là”.

Lei e l’ex gieffino Luigi Favoloso stanno insieme da qualche mese, ovvero prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19, tuttavia sono molto uniti e innamorati. Inoltre i due si sono giurati amore eterno con rito Masai durante una loro vacanza a Zanzibar. Ma non è finita qui, infatti sono pronti a replicare i voti nel nostro Paese, con una cerimonia. Al momento, però, non si è ancora parlato di matrimonio.

Luigi Favoloso e l’anello di fidanzamento ad Elena Morali che costa 18 mila euro

Qualche giorno fa Elena Morali ha ricevuto un dono costoso dal compagno Luigi Mario Favoloso. In poche parole si tratta di un anello di fidanzamento con rubino tempestato di diamanti che ha un coso pari a 18 mila euro. Il gioiello è stato comprato in una conosciutissima gioielleria del capoluogo campano, città natale dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Prima di perdere la testa per quest’ultimo, l’ex Pupa ha vissuto un tormentato triangolo amoroso con l’attore comico di Colorado, Scintilla e il produttore cinematografico Daniele Di Lorenzo. L’ex gieffino, invece, ha chiuso il la sua relazione sentimentale con la modella croata Nina Moric.