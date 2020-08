Giovanna Abate e Sammy Hassan di nuovo insieme? Ecco l’indizio social

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono stati indubbiamente i protagonisti numero uno dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, nonostante lo stop forzato e alcune modifiche legate all’emergenza Covid 19 ha avuto buoni risultati e non solo. Milioni di telespettatori hanno letteralmente sognato dinnanzi alla storia d’amore tra Giovanna e Sammy.

Peccato che dopo la scelta, la più seguita nella storia del programma, tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sia finita dopo pochi giorni. I motivi della separazione sono stati a lungo dibattuti in queste settimane senza mai giungere al bandolo della matassa. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione si è fatta largo sul web: i due sono tornati insieme?

Possibile riavvicinamento

Sammy Hassan e Giovanna Abate hanno lasciato i fans con l’amaro in bocca dopo il loro addio. In molti avevano sperato che tra i due scoppiasse il vero amore dato che, durante le puntate, il feeling tra loro era inequivocabile. A diverse settimane da quando si sono lasciati, però, spunta un indizio sui social che, secondo alcuni, farebbe pensare ad un ritorno di fiamma tra i due.

La prova arriverebbe direttamente dda Instagram dove Giovanna Abate ha recentemente pubblicato delle Storie che la ritraggono a cena con un uomo misterioso. I fans, che hanno osservato molto attentamente i video, hanno notato che nelle riprese si sente la voce di quest’uomo che pare essere proprio quella di Sammy Hassan. Considerato, poi, che il ragazzo è sparito dal suo profilo (dove non pubblica nulla da alcuni giorni), possibile che sia una coincidenza? I fans non ci credono e sperano in un riavvicinamento.

Giovanna Abate e il percorso con Sammy Hassan

Tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è scattata sin da subito una fortissima empatia. Già prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, i due avevano avuto modo di passare del tempo insieme e di avvicinarsi non poco. Lo stop improvviso per la pandemia ha poi allontanato questi due cuori e se Giovanna, da un lato, pensava a Sammy, lui dall’altro pareva essersi dedicato ad altro (trascorrendo la quarantena con l’ex moglie e il figlio).

La ripresa, con tutte le restrizioni del caso, non è stata semplice per Giovanna Abate e Hassan che hanno discusso più volte fino al momento della scelta quando, con un finto “No”, il giovane aveva fatto infuriare la Abate. Cosa succederà adesso? Staremo a vedere se l’uomo misterioso è davvero Sammy Hassan o meno.