Luca Zocchi attacca pesantemente Antonella Elia, “È protetta come pensavamo..”

Antonella Elia è stata tra le principali protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Con il suo carattere ed il suo modo di fare molto particolare, la showgirl torinese ha attirato su di sé sia simpatie che antipatie. Che il rapporto con Fernanda Lessa, nella casa, sia stato disastroso, poi, lo abbiamo visto tutti. Per l’ennesima volta anche Luca Zocchi, marito proprio della Lessa, attacca la Elia.

Se Luca Zocchi, già dai tempi del GF VIP 4, aveva alluso al fatto che Antonella Elia fosse una “protetta” di Alfonso Signorini, adesso l’organizzatore di eventi è tornato a dire la sua. A non andargli proprio giù sarebbe la scelta della produzione del Grande Fratello di affidare proprio alla Elia il ruolo di opinionista della prossima edizione, che partirà a metà settembre. Cos’ha detto? Vediamolo.

Luca Zocchi, l’attacco alla Elia

Luca Zocchi non ci sta! Dopo che al Grande Fratello VIP proprio la Elia aveva fatto passare la moglie per una donna satanica, ecco, secondo lui, l’ennesimo favoritismo di Signorini. “Alla fine non sono pazzo“ ha esordito l’uomo proseguendo “Alla fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del GF, dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno, alla fine a furia di proteggerla sono riusciti”.

Il riferimento è, naturalmente, al conduttore del Grande Fratello VIP che, anche per la quinta edizione del reality, sarà Alfonso Signorini. Luca Zocchi ha sempre sostenuto, ed evidentemente continua a farlo, che proprio il giornalista e direttore di Chi stia proteggendo la Elia e la sua figura offrendole, addirittura, il ruolo di opinionista.

Le parole contro Endemol e Signorini

Luca Zocchi è davvero una furia scatenata. Dopo aver ribadito le sue accuse nei confronti del conduttore, l’uomo si rivolge direttamente ad Endemol, il colosso che produce, per l’appunto, il Grande Fratello VIP e molti altri programmi televisivi. Anche in questo caso, le parole utilizzate sono davvero molto crude. “Che disgusto e che bassezza Endemol, davvero” scrive, proseguendo “Provo quasi pena per tutto ciò”.

È parso evidente, invece, come Luca Zocchi sia proprio infastidito dalle scelte di Endemol. “Non è stata espulsa” ha proseguito riferendosi sempre alla Elia “perché avevate già la vostra idea, vi serviva l’opinionista. Bravi, bravi voi, complimentoni Endemol e complimenti a Signorini, bravo”. Parole destinate a far discutere, non c’è dubbio! Chissà se e come risponderanno i diretti interessati da questi attacchi. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.