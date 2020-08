Wanda Nara inarrestabili scatti sempre più azzardati (FOTO)

E’ senza freni la bella Wanda Nara, lo scatto a bordo piscina manda in delirio i fan, eccola sexy su Instagram

Gli scatti della bella e affascinante Wanda Nara mandano i fan in delirio, la moglie di Icardi sa come farli impazzire. La Nara ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in cui mette in mostra il suo fantastico corpo. La vista è da urlo e le sue forme fanno andare davvero in tilt chi le guarda! La bella Wanda non ha esitato a postarle sul social ed ecco i commenti che piovono a bizzeffe.

I fan di Wanda di certo non perdono tempo per inviarle commenti focosi e di apprezzamento, ma le immagini sono davvero hot. Come resistere a così tanta bellezza? La Nara al momento si trova a Parigi, infatti il marito Mauro Icardi gioca nel Paris Saint-Germain. Mentre è da sola si riprende e pubblica scatti da infarto, e mette in evidenza alcune parti del suo corpo decisamente attraenti. (Continua dopo la foto)

Le foto di Wanda Nara quasi da censura

Tantissimi i like giunti per le foto della Nara e anche numerosi i commenti ricevuti in cui i fan mostrano di apprezzare. Le immagini sono dunque state gradite e lo si vede dalle parole di entusiasmo che i fan le hanno scritto. Wanda appare immortalata mentre sta facendo il bagno nella sua incantevole piscina. Gli sguardi sono però tutti puntati sul suo prosperoso décolleté che non passa inosservato.

Sembra infatti che il suo seno da un momento all’altro debba esplodere, e lei appare compiaciuta del’effetto suscitato. Wanda è molto bella e questi scatti sexy dimostrano tutta l’avvenenza di lady Icardi. IN meno di un giorno sono arrivati oltre 290 mila like, di utenti che hanno mostrato di gradire gli scatti.

Tanti i commenti positivi sulla Nara

Anche i commenti non sono stati da meno come entusiasmo e molti hanno fatto intravedere una vera passione verso Wanda. Ogni volta che la Nara pubblica le sue foto è un vero delirio e anche in quella di qualche giorno fa ha fatto successo. La Nara si trovava all’interno della piscina con addosso un costume decisamente di colore fucsia, che metteva in risalto il suo corpo statuario.

I commenti dei fan per la foto non si sono fatti attendere ed ecco che sono arrivati tanti complimenti. Da meravigliosa a mi piaci da impazzire a uno spettacolo sono stati tantissimi i commenti favorevoli. Wanda è sempre Wanda!