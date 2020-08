Romina Power stravolge il look, capelli corti e scuri: sembra un’altra persona (FOTO)

Ormai da anni siamo abituati a vedere Romina Power in un certo modo. Abiti lunghi, larghi e sopratutto con capelli lunghissimi. Lo scorso anno, la cantante ed attrice è sbarcata ad Hollywood voluta da Guillermo del Toro, regista premio Oscar. L’ex di Al Bano è stata scelta nel film dal titolo “Nightmare Alley”, un remake del film “La fiera delle illusioni” che vedeva come protagonista proprio suo padre, Tyrone Power.

Oltre alla grande gioia da parte dei fan di rivedere Romina di nuovo al cinema, gli appassionati della cantante si sono soffermati proprio sul suo nuovo look. Il regista, infatti, ha voluto l’artista totalmente diversa dal solito e da un suo scatto postato sui social la Power è davvero irriconoscibile…

Romina Power rivoluziona il suo look

Romina Power è tornata sul set, più rivoluzionaria che mai al fianco di star internazionali come Bradley Cooper e Cate Blanchett. Il suo look, ispirato agli anni 40′ sia nell’abito e sia nell’acconciatura, la rende irriconoscibile e diversa dalla solita “Romina”. Ovviamente ciò che la contraddistingue è la sua eleganza e quel tocco di classe. Quel tocco che sembra infatti aver rapito il regista del film che l’ha voluta fortemente all’interno del cast.

Il vero e proprio cambiamento riguarda il colore dei capelli. Se da sempre l’abbiamo vista nella sua chioma lunga e biondissima, nel film dovremo abituarci a vederla con una nuova acconciatura. Oltre ad avere i capelli raccolti e corti, la vedremo addirittura mora. Un vero e proprio stravolgimento di look che però la rende come sempre bellissima. (Continua dopo la foto)



Al Bano e Romina di nuovo sul set?

Non è la prima volta che Romina Power si ritrova su un set cinematografico. All’inizio della sua carriera insieme ad Al Bano, è riuscita a dimostrare le sue qualità sia come attrice che come cantante. Nel corso degli anni, infatti, accanto al suo ex marito ha girato molti film e ottenendo grande successo, tra cui “Nel sole” che fece scoccare la scintilla tra i due.

E proprio Albano, all’interno di un’intervista ha dichiarato di essere molto felice per il nuovo ruolo della Power: “Romina il cinema ce l’ha nel sangue“, tanto che gli viene voglia di rifare un film con lei. Dalle sue parole, si capisce dunque che anche il cantante ha voglia di ritornare sul set e chissà se un giorno potremmo rivederli insieme in un nuovo progetto.