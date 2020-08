Gemma Galgani di UeD cambio di traiettoria, pensa a Fabio Occhipinti?

La famosa dama di Uomini e Donne Gemma Galgani pare stia pensando a Fabio Occhipinti, denominato Occhi Blu, come stanno le cose fra i due

La conosciamo oramai da anni ed è fra le dame più seguite del trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che non smette mai di far parlare di sé. Fino a qualche tempo fa l’abbiamo vista intraprendere una frequentazione con il giovane Nicola Vivarelli. La storia fra i due pare però che non abbia preso il volo e si è rivelata un flop.

Molti erano già scettici per questa frequentazione e per l’interesse che anche Gemma aveva provato per Nicola. Ma agli spettatori non è sfuggito un post pubblicato su Instagram da Fabio Occhipinti. Il cavaliere ha anche lui corteggiato la Galgani durante la fase “Corteggia con le parole”. In quel frangente si faceva chiamare Occhi Blu.

Gemma Galgani posa lo sguardo su Fabio Occhipinti

Pare che la Galgani abbia postato un post in cui si vede che ha visualizzato alcune stories che Occhipinti ha pubblicato. Come mai la dama torinese sta mostrando interesse verso Fabio? Si tratta solamente di curiosità oppure c’è sotto qualcos’altro? Non è dato saperlo al momento, e non c’è alcuna dichiarazione che possa spiegare tutto quanto.

Di conseguenza, non rimane altro che aspettare che la diretta interessata dia qualche chiarimento. Fabio Occhipinti ricordiamo ha corteggiato Gemma nella fase “Corteggia con le parole” e aveva detto subito la sua età. Il cavaliere ha infatti posto l’accento sul fatto che ha 38 anni, tuttavia lei non ha mai detto che era un problema la differenza di età. E tutti lo hanno visto con la frequentazione che la Galgani ha intrapreso con Van vitelli!

La Galgani interessata a Fabio Occhipinti?

La Galgani e Fabio Occhipinti hanno fatto insieme una sola esterna e i due in seguito si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne. L’uomo le aveva detto allora che le aveva scritto per un mese, e che lei avrebbe potuto farlo pure. Occhipinti ha fatto notare alla dama che non ha mostrato interesse verso di lui.

La replica della dama torinese è stata immediata. La Galgani ha detto di aver frequentato i due uomini nello stesso periodo. Voleva scoprire chi dei due la intrigava di più. Occhipinti allora le aveva risposto dicendo che entrambi erano due persone opposte e quindi lui non era adatto a lei.